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大陸堅持「清零」　專家：至少預防4784萬人染疫、95萬人死亡

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

▲中國大陸疫情趨緩。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著各國探討與病毒共存，堅持「零容忍」的中國大陸繼續採取「外防輸入、內防反彈」的策略。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今（28）日表示，圍堵清零至少預防了4784萬人感染、95萬人死亡。

▲大陸疫情,揚州,核酸檢測。（圖／CFP）

▲大陸採取「圍堵清零」政策。（圖／CFP）

吳尊友今日在北京舉行的財經年會上，說明「圍堵清零」的成效，第一，如果沒有採取圍堵清零，假設中國的發病及死亡與「全球平均」水平相似，則中國圍堵清零，預防了4784萬人感染、95萬人死亡。

他接著指出，第二，如果沒有採取圍堵清零，假設中國的發病及死亡與「金磚五國其他四國平均」水平相似，則預防了5497萬人感染，114.4萬人死亡；第三如果沒有採取圍堵清零，假設中國的發病及死亡與「發達的美國/英國」水平相似，則預防了2億410萬至2億644萬人感染、305萬至315萬人死亡。

吳尊友表示，「疫苗接種＋72小時核酸陰性」入境策略，暫不符合大陸新冠疫情防控，因為對於絕大多數歐美國家，因國內病人數多於入境病人數，所以該入境策略對其國內疫情基本沒有任何影響，但對中國來說，境外(人/物)輸入，是新冠流行的唯一來源，卡住源頭是外防輸入之關鍵。

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