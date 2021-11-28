台灣防疫「這招」曾被笑落後！醫：會再次保護我們躲過Omicron威脅

記者張乃文／綜合報導

南非日前發現新變種病毒Omicron後，多國隨即施行旅遊禁令及邊境管制，但僅針對南非相關國家進行封鎖。有醫師指出，就連完整疫苗接種率超過6成、正在加打第三劑疫苗的以色列，都開始採取嚴格邊境管控2週，等待更進一步研究資料出來前，率先封鎖邊境，反觀其他祭出部分邊境管控的國家，雖有管制是好事「但力度不夠」。醫師更推測，往後數週「只做半套」的國家，會後悔為何不效法以色列。

世界衛生組織（WHO）26日召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），同時也將該種變異株命名為「Omicron」。目前已經擴散多國的新變異株，距離台灣最近已有個案的是香港，也讓不少醫師、專家們感到擔憂，紛紛疾呼疫苗要盡快施打、防疫工作必須完備。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書「Dr.E 小兒急診室日誌」發文提到目前國外的邊境管控策略，包括完整疫苗接種率超過6成、正在加打第三劑疫和準備第四劑疫苗、疫情也大致平穩的以色列，都開始與台灣一樣採取「嚴格邊境管控鎖國二週」，除了因應新變異株 Omicron 已經入侵以色列外，他們預期新變異株將出現在所有的國家，於是，有更進一步研究資料出來前，決定率先封鎖邊境。此舉也讓醫師大讚「不愧是隨時準備戰爭的國家，政策十分果決。」

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但謝宗學也指出，反觀其他國家只針對南非相關國家進行封鎖，身為科技和醫藥強國的以色列很清楚，若不在一開始就用力圍堵，後來根本無法遏止感染蔓延。醫師認為，這次大部分國家不再相信 WHO的建議，紛紛提前祭出部分邊境管控，「這是好事但力度不夠」。他甚至推測，「往後數週邊境管控只做半套的國家，將紛紛後悔為何不效法以色列在此時直接封鎖邊境！」

謝宗學也曾提到，過去幾個月，許多人嘲笑台灣的防疫策略落後，只會封鎖邊境這招，開放程度不夠已淪為防疫後段班，但這「唯一的招數」將再次保護我們的國家躲過 Omicron 變異株的威脅。他研判，明年四月份後才是參考國際疫情逐步解放邊境比較好的時機。