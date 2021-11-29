已針對Omicron開展研發！　康希諾：有信心最短時間推新疫苗

▲天津康希諾生物公司。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

面對來勢洶洶的新冠變種毒株Omicron，各大疫苗公司紛紛開始著手應對。大陸康希諾生物股份公司28日表示，對該變種毒株高度關注，目前正在收集和分析相關的資訊，「有信心在最短時間拿出針對突變株的新疫苗。」

據《澎湃新聞》報導，康希諾生物已經開始針對新突變株開展疫苗研發，相關人士表示，「鑒於康希諾生物腺病毒載體技術平台和mRNA技術平台的優勢，一旦發現現有疫苗保護性下降，康希諾有信心在最短時間拿出針對突變株的新疫苗。」

除了康希諾生物，此前另一家國產新冠疫苗研發企業科興公司27日也曾表示，對Omicron變異株相關資訊高度關注，已啟動通過全球合作夥伴網路積極收集並獲取新變異株相關資訊及樣本，將盡快開展評估和研究以瞭解變異株對現有新冠病毒滅活疫苗的影響及研製變異株疫苗的必要性。

▲康希諾生物研發的吸入式疫苗「克威莎」。（圖／翻攝自《中新社》）

11月26日，世界衛生組織將新冠病毒變異株B.1.1.529以希臘字母「Omicron」命名，並正式將其列為「需要關注」的新冠病毒變異株。初步研究表明，Omicron變異株導致人體再次感染病毒的風險增加。

外界普遍擔心，該變異株或繼Delta毒株後引發新一波凶猛疫情，影響新冠疫苗接種成效。世衛組織11月26日則強調，依據科學家對新毒株基因序列的研究情況，「需要幾個星期瞭解這一變種對任何在研疫苗的影響」。

另外，輝瑞BioNtech、莫德納、嬌生、AZ等新冠疫苗研發企業在當地時間11月26日曾先後表示，正在研究新變異毒株對疫苗的影響，部分廠家已經開始著手應對。