Omicron已蔓延全南非！　總統證實「12月初」將迎第4波疫情

記者葉睿涵／綜合報導

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）28日在電視演說中宣布，由於Omicron讓南非的新冠疫情迅速惡化，相關病例已蔓延至全國，因此南非將在數週內迎來第4波疫情。他呼籲人們應立即接種疫苗、積極配合政府頒布的防疫措施，同時也要求各國解除對南非實施的旅遊禁令，並阻止疫苗不平等的現象持續下去。

▲南非總統證實，Omicron目前已蔓延至全南非，而該國也將在12月初迎來第4波疫情，下同。（圖／路透）

拉瑪佛沙告訴國人，自Omicron在南非現蹤後，當地的疫情就急速升溫，每日平均新增確診病例從2週前的每天275宗飆升至1600宗；新冠檢測呈陽性的比例也在不到一週的時間從2%上升至9%，「如果病例持續攀升，那我們很有可能會在12月初進入第4波疫情」。

儘管Omicron最早是在鄰國波扎那被發現，但南非的經濟中心豪登省（Gauteng）卻有著最多的病例，專家甚至認為，當地有90%的病例與Omicron有關。拉馬佛沙證實，目前Omicron已從豪登省蔓延至南非所有省份，因此接種疫苗刻不容緩。

目前南非已打出逾2500萬劑新冠疫苗，疫苗覆蓋率約為41%，而全面接種2劑的成年人只有35.6%。拉馬佛沙表示，目前的疫苗施打率不足以遏制疫情擴散和預防死亡，因此民眾應立刻施打疫苗，保護自己和周圍的人。他也指出，南非目前的防疫措施仍會持續，人們外出應戴口罩、避免群聚，而政府依舊會在午夜12點到清晨4點實施宵禁。

拉馬佛沙在演說最後不忘向國際喊話，強調各國對南非及其周圍國家實施旅遊禁令「極不合理」，並可能損害其國民的生計，「我們也要提醒各國，Omicron的出現證實了疫苗不平等不僅會讓沒有疫苗的國家付出代價，也威脅到全球抗疫努力，因此我們希望Omicron能為世界敲響警鐘，別讓疫苗不平等繼續下去」。

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