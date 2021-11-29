洪孟楷歸國7天自主管理未滿　洪申翰抓包不甩建議「立院趴趴走」

▲國民黨立委洪孟楷（左一）出席「行政院行政不中立全面停審111年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委洪申翰29日指出，自己在上周末結束COP26氣候峰會的行程，回國後參加14天的集中檢疫，並且從27日開始7天的自主管理，今早卻驚見跟他一起去英國參加會議的國民黨立委洪孟楷，竟然已經開始去各個委員會質詢，甚至還召開記者會，「這不是明知故犯的防疫破口嗎？」

洪申翰29日在臉書以「明知故犯！從英國回來的洪孟楷委員為何硬要成為防疫破口！」為題發文表示，自己在上周末結束COP26氣候峰會的行程，回國後參加14天的集中檢疫，並且從27日開始7天的自主管理。

不過，洪申翰說，今天早上卻驚見，跟他一同去英國參加會議的洪孟楷，竟然已經開始去各個委員會質詢，早上還開記者會。

洪申翰指出，針對自主健康管理期間能不能到立法院，相信洪孟楷也有收到衛福部的公文，自主健康管理期間應避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所，禁止與他人從事近距離或群聚型之活動。

該公文也提到， 由於立法院委員會、院會、記者會、協商會議等公務會議係屬人數較多、較難保持社交距離之類似活動，爰自主健康管理期間，建議不宜參加前述相關會議，惟倘因故必需出席重要公務會議，則應遵守上開自主健康管理對象應遵守及注意事項，落實全程配戴醫用口罩他人保持社交距離，倘無法全程落實，則建議採視訊方式開會。

洪申翰批評， 國民黨一直想賴民進黨造成防疫破口，防疫做得不夠好，「那我請問一下，洪孟楷這不是明知故犯的防疫破口嗎？」英國最近發現有新變種病毒Omicron，洪孟楷不會不知道，那為何明知故犯。

洪申翰提及，更諷刺的是，前幾天洪孟楷還自己發文，說會嚴格遵守自主健康管理規定，那為何今天還到立法院，立法院一天有幾千人出入，家中可能還有長輩跟小孩，「國民黨委員是不是不把別人的健康當一回事」。

事實上，洪孟楷26日在臉書表示，14天檢疫所內的隔離，是人生中難得的體驗，已經迫不及待回家給太太和小孩擁抱；準備離開，也用紙筆寫下對於護理、工作人員的感謝，「願所有的朋友都平安、健康。這是最重要的事」。

洪孟楷還說，還有7天自主管理，嚴格要求自己遵守，「也跟鄉親說聲抱歉，自主管理期間無法出席公開聚會、聚餐，保護自己更保護大家，敬請見諒」。

▼國民黨立委洪孟楷自主健康管理期間未滿，就到立法院各委員會登記質詢。（圖／洪申翰辦公室提供）

