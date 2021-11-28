柯文哲徵月薪9.4萬「美學辦公室執行長」　議員憂變2022文宣操盤手

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲28日提及，要遴選台北市政府美學專案辦公室執行長，為簡任第12職等參事，工作內容為社會住宅行銷、參與捷運車站意象設計。民進黨台北市議員許淑華28日質疑，距離柯文哲卸任只剩1年時間，擔心該職務變成2022年選舉文宣操盤手；國民黨台北市議員游淑慧則認為，倘若柯文哲重視城市美學，就不該到卸任前才遴選。

柯文哲於臉書表示，台北市政府美學專案辦公室執行長現正遴選中，如果對公共建築之美有嚴格要求、感官敏銳開闊，熱愛在台北尋找美、發現美、創造美，「這就是你夢想中的工作！」可以為社會住宅行銷、參與捷運車站意象設計，讓市場成為公共藝術的一環，並應用天賦與溝通能力與市民集體創作，創造永續且具有歷史性的城市品牌。

根據北市府徵才資訊顯示，該職位官職等為簡任12職等，招募人員1人，工作項目部分，包括負責城市美學政策跟專案計畫研議、規劃、推動及審議等相關整合協調督導工作，督導、協調與推動北市府美學專案執行方案，以及促進跨機關交流、公私合作協力推動城市美學等相關事宜，並出席、主持有關會議。

▲台北市政府遴選簡任第12職等「美學專案辦公室執行長」。（圖／翻攝自行政院人事行政總處網站）

針對柯文哲在卸任前要找美學專案辦公室執行長，且還是任務編組，台北市議員許淑華表示，如果是與副市長同職等，那柯文哲剛上任時就該有此任務編組，在卸任之前找尋該職務，會讓人質疑是為了2022年、2024年選舉的文宣操盤，且市府未說明組織架構，若只為了做個人行銷包裝，那時機點太過敏感。

台北市議員游淑慧也提到，柯文哲上任時就將「城市美學」當政見，倘若如此重視，當時就應該要成立，並非到快卸任前才遴選，顯然是口空說白話；且該任務編制是要找簡任12職等，如果一開始覺得公家機關沒有美學，那就應該找民間創意能量加入市府團隊，找公務人員就是換湯不換藥。

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

對此，台北市政府發言人陳智菡說明，由於希望公共建築包括社宅、捷運車站等硬體建設能和城市景觀更融合，加強城市美學整體感，所以開出有相關專業的職缺，美學專案辦公室為任務編組，執行長為簡任12職等，薪資約8.2萬至9.4萬元，一般徵才時間都是1至2週，但此次開放到3週，就是希望錄取專業人才加入。

陳智菡表示，目前美學專案辦公室尚未成立，先將執行長招募進來後，會調任相關體制的人員加入，總計有19個專案要做，包括「全市性美學行動方案」，要訂定全市籍地區性景觀規範、城市美學專案整合行銷、引進環境景觀總顧問制度、培訓公部門設計美學等，而「三貓計畫」、捷運東環段細部設計、社宅規格化、東西區門戶計畫就在其中。

面對議員質疑有選舉考量，陳智菡提及，此職務和選舉完全沒有關係，且城市美學相關規劃已計畫許久，但就城市規劃上需要更多好手加入，並非府內完全沒人可做或否定原有人員，而是要找專門的人執行，城市美學是很重要的事情，成立專案辦公室永有急迫性，應有正式編組來面對這樣的業務。