陸軍下令全軍推刺槍術訓練　基層怨：司令先跑一次500障礙！

▲陸軍司令徐衍璞。（圖／軍聞社記者吳柏融）



記者陶本和／台北報導

陸軍司令徐衍璞上任後，推動多項戰訓措施，要求刺槍術、500障礙、精通建制武器，甚至要求廣讀兵書、名將傳記。對此，有人在「靠北長官」臉書專頁上抱怨，認為無視兵科屬性，建議司令身先士卒先跑500障礙。

陸軍司令部已下令，全軍推廣刺槍訓練，而徐珩璞也指示，官兵都必須通過500障礙測驗，並恢復單槓、雙槓測驗，並精通建制武器。不過，這也讓基層有反彈聲浪，甚至上「靠北長官」粉絲專頁抱怨。

根據抱怨信的內容，官兵認為金防部發生凌虐軍事訓練役男事件後，大批幹部遭到連坐，已經打擊部隊士氣，而陸軍司令又要求大家看高空準則、七八本將軍傳記，還要抽問寫心得。

此信指出，陸軍要求所有人都要會500障礙，但各兵科基地測驗、體能要求項目其實都不一樣，全部都要500障礙，根本無視兵科屬性，依照這個邏輯建議司令要身先士卒，先跑一次500障礙。

對於戰訓的要求，陸軍司令部表示，陸軍各項訓練工作均依「年度訓令」及「部隊訓練計畫大綱」規定，強化「幹部練指揮，士官兵練戰技」等訓練作為，以提升部隊基層戰力；另藉各式指揮工具，磨練幹部戰鬥學能，熟稔野戰實務。

陸軍強調，刺槍術、500障礙、手榴彈投擲、射擊等戰技訓項均在既有基礎上，秉「練力、練技、練膽、練心、練指揮」要求，勤訓精練提升部隊戰力，籲請國人持續支持與鼓勵。