役男遭罰冷風中脫衣「徐衍璞震怒」　涉案士官函送金門憲兵隊偵辦

▲金防部證實有班長處罰新兵在冷風中時進行「中暑緊急處置訓練」。（非當事人圖／陸軍司令部提供）

記者蘇晏男／台北報導

一名剛分發到陸軍金防部某守備大隊的軍事訓練役男，昨疑因在操課時打瞌睡，遭班長處罰在冷風中時進行「中暑緊急處置訓練」，事後遭舉報。金防部19日證實此事，已將涉事的吳姓士官函送金門憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予行政重懲。

金防部19日下午2時發布新聞稿，指出所轄吳姓士官日前擔任授課教官期間，疑對鍾姓二兵不當行止，經單位完成行政調查屬實，19日已函送金門憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予行政重懲。

金防部強調，陸軍嚴禁「以訓練為藉口、行懲罰之實」，該部對違失行為絕不寬貸，並檢討相關督管人員疏責；另援引為例，持恆強化官兵法紀觀念及內部管理，嚴肅部隊紀律。

根據《中國時報》報導，鍾姓義務役男在進行「中暑緊急處置訓練」時，被要求脫下外套、解開衣物及褲頭實施。經舉報後，陸軍認為幹部假就訓練之名行不當管教之實，讓徐衍璞震怒，並要求守備大隊長、營連長及政戰主官、士官督導長等9名幹部拔官調職嚴處，涉案人送交法辦。

該報也指，國防部對於軍事訓練役男重新下部隊、到外島服役相當謹慎，陸軍司令部也曾下令，不得假藉訓練之名行體罰之實，以及嚴禁老兵欺負新兵或資深欺侮新進等。