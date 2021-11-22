役男遭罰冷風中脫衣「連拔9主官」　基層部隊憂打擊領導士氣

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

一名剛分發到陸軍金防部某守備大隊的軍事訓練役男，疑因在操課時打瞌睡，遭班長處罰在冷風中進行「中暑緊急處置訓練」，引來陸軍司令徐衍璞上將震怒，將9名幹部拔官重懲。對此，軍中人權促進會會長陳碧娥質疑，這種「誅連九族」的連坐到底為何，「到底是要做給誰看」。

據了解，鍾姓義務役男在進行「中暑緊急處置訓練」時，被要求脫下外套、解開衣物及褲頭實施。經舉報後，陸軍認為幹部假就訓練之名行不當管教之實，讓陸軍司令徐衍璞震怒，並要求守備大隊長、營連長及政戰主官、士官督導長等9名幹部拔官調職嚴處，涉案人送交法辦。

陳碧娥在臉書表示，這則新聞震撼了所有國軍領導軍官幹部的心，此案件該班長是涉及了不當管教，若涉法該移送司法就移送，該汰除就汰除，可是罪不及「誅連九族」，各高層長官一再提升嚴刑峻罰的命令，可是她要請問徐衍璞、國防部長邱國正，軍紀事件到底減了多少。

陳碧娥也反問徐衍璞，這種「誅連九族」的重殺令，符合比例原則嗎？這樣「誅連九族」的連坐，知道打擊了多少領導軍官幹部的士氣？「這樣的操作你不覺得會加強留劣汰優的速度嗎？」

陳碧娥質疑，她想不透這種「誅連九族」的連坐到底為何，到底是要做給誰看，自己也接到無數的電話表明，「我再也不會捨不得離開部隊了」、「我再也不會後悔報退了」、「我再也不會......再也不敢......」、「或許少做少錯也是一則自保之道嗎」。

對此，陸軍金門防衛指揮部表示，所轄吳姓士官日前擔任授課教官期間，疑對鍾姓二兵不當行止，經單位完成行政調查屬實，19日已函送金門憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予行政重懲。

金防部強調，陸軍嚴禁「以訓練為藉口、行懲罰之實」，該部對違失行為絕不寬貸，並檢討相關督管人員疏責；另援引為例，持恆強化官兵法紀觀念及內部管理，嚴肅部隊紀律。