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解放軍22歲美少女飛行員軍裝照刷屏　網友：我要當贅婿！

▲解放軍美少女飛行員韓佳寧。（圖／翻攝人民網）

▲解放軍陸軍首批女飛行員之一的韓佳寧。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

22歲的的韓佳寧是解放軍陸軍首批10位女飛行員之一，畢業後加入第77集團軍「英雄陸航旅」擔任直升機駕駛。韓佳寧近日首次執行單飛任務，身著飛行員服裝認真聽講的萌樣曝光後，引起大陸網友關注。

▲解放軍美少女飛行員韓佳寧。（圖／翻攝人民網）

▲韓佳寧身高166公分，擁有裸眼5.1的超強視力。（圖／翻攝人民網）

韓佳寧是山東新泰市禹村鎮出生的回族女孩，擁有一雙甜美的大眼睛，自小多才多藝的她，擁有鋼琴7級證照，還會彈奏烏克麗麗。根據高中老師回憶，韓佳寧很早就有當飛行員的想法，為了加強身體鍛鍊，無論是學校的晨練、早操，還是體育課從來不偷懶，「當別的學生因汗流浹背、氣喘吁吁而放棄鍛鍊時，她總是咬緊牙關堅持下來。」

韓佳寧的甜美軍裝照在微博上瘋傳後，網友紛紛留言支持並為她點讚，「又颯又可愛」；「稚氣中帶著颯爽」；「我要當贅婿」；「顏值好高」；「全網戀愛了！」；「可愛就是戰鬥力」。

▲解放軍美少女飛行員韓佳寧。（圖／翻攝人民網）

▲韓佳寧進入解放軍第77集團軍陸航旅擔任直升機駕駛。（圖／翻攝人民網）

據了解，韓佳寧和另外9位女生於2017年投入解放軍陸軍飛行員徵選，從超12萬名高中畢業生中脫穎而出，女飛行員選拔條件相當嚴苛，包括身高必須在165到185公分之間。體重須達標準體重的85%～120%之間，按空軍「C」型視力表測試，雙眼裸眼視力0.8以上，無色盲、色弱，且高考成績必須高於本省一本分數線等。

在當年的大陸高考中，韓佳寧取得661分（理工）的高分，被空軍航空大學航空飛行與指揮專業錄取，成為海南歷史上首位高中畢業生女飛行學員。畢業後，韓佳寧進入第77集團軍陸航旅擔任直升機駕駛，並在近期順利完成單飛任務。

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