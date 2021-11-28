　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

向嘉義宣講　蔡英文：絕對不可以因為四項公投讓國家「倒退嚕」

▲▼ 民進黨公投說明會接續向嘉義縣、市鄉親宣講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民進黨公投說明會接續向嘉義縣、市鄉親宣講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民主進步黨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會27日晚間前進嘉義縣、嘉義市，由總統暨黨主席蔡英文領軍，副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁、桃園市長鄭文燦、立法委員蔡易餘、陳明文、王美惠、管碧玲、羅致政、邱泰源及地方黨公職，分進合擊，接續說明「四個不同意，台灣更有力」的公投訴求，兩場說明會皆湧入滿場民眾，展現對四項公投議題的關心。

▲▼ 民進黨公投說明會接續向嘉義縣、市鄉親宣講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

桃園市長鄭文燦透露，過去馬英九政府執政時代，曾經找他談，希望開發232公頃，蓋第三天然氣接收站供應大潭電廠發電。小英總統上任後，只用了原本國民黨開發面積的1/10，同時保護藻礁和發展需求，前幾天也帶記者去看，藻礁都好好的，生物多樣性也提升，結果國民黨現在卻說要把三接遷去台北港，需要很多年才能完成，國民黨要綁住台灣能源轉型的腳步，就是來亂的！

副總統賴清德表示，這個公投，國民黨沒有說清楚很多事情，以三接遷離公投來說，藻礁已經做好保護，三接並不是蓋在藻礁上，總統都有帶大家去看，還可以透過網路24小時看藻礁的狀況。此外，現在大潭天然氣發電廠的新機組，8號機將於明年上線，9號機預計2023 年上線，一年不僅可以發電137億度電，供應北部用電，還可以改善中部空污問題，影響台灣能源安全。

▲▼ 民進黨公投說明會接續向嘉義縣、市鄉親宣講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在反美豬進口部分，賴清德說，台灣已經跟美國討論要簽訂雙邊貿易協定，日本、美國都公開歡迎台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），太平洋沿岸的國家，大家一起做生意，降低關稅。「如果我們投了同意，不只沒辦法加強跟美國的經貿關係，也沒辦法參加CPTPP，我們的企業未來就會面臨嚴重的關稅問題，這個公投案牽涉台灣經濟的安全。」

嘉義縣長翁章梁表示，這場公投不是政黨的輸贏，而是要決定台灣到底要往哪個方向走，蔡總統握著台灣的方向盤，不管是國際關係或是國內經濟發展，成績大家都有目共睹，中央政府平常對嘉義縣非常地照顧，而嘉義人是本土政權最大的捍衛者，所以要讓蔡政府繼續帶領台灣，讓他們好做事，這是台灣的前途，嘉義人一起來相挺和支持。

▲▼ 民進黨公投說明會接續向嘉義縣、市鄉親宣講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

行政院長蘇貞昌表示「選對人做對事」，嘉義縣在縣長翁章梁、資深立委陳明文和蔡易餘委員的協助，從鐵路高架化、科學園區、到嘉義肉品市場要新設屠宰場，都是中央地方一起努力的成績；另外，從農民健康保險、職災保險，到長照預算、育兒津貼、不孕症補貼等，政府提各種方案，方方面面「連還沒生出來的都顧到了！」

蘇貞昌說，政府做了這麼多，國民黨卻還要以公投案來亂全台，作為國家主人，他呼籲民眾站出來作主，「最重要的不是今晚，是1218要站出來投下四個不同意，讓台灣更有力」！

蔡英文主席致詞全文如下：

今天現場實在很熱鬧，我要先跟大家說一聲多謝，因為從去年來，因為疫情的關係，沒辦法常常在一起，大家團結防疫，最近我們的疫情，可以控制下來，今天才可以和大家在一起，可以聽行政院長、副總統、我、縣長、立委跟大家報告公投議題。

所以這次疫情、防疫都靠大家，給自己一個掌聲。

這次在這邊，就是為了12月18日有一個公投，有四個議題，我要跟大家說，雖然說這次不是選舉，是公投，不過四項公投的議題對台灣未來的發展非常重要。所以我要拜託大家，12月18日，不是選舉，是公投，大家都出去投票好不好？

這次四張票上面，沒有相片，沒有蔡英文、賴清德、蘇貞昌的相片，也沒有陳明文、縣長的相片，只有找到「不同意」三個字，給它蓋下去。

嘉義縣這幾年，縣長做得非常好，尤其是中央執政，跟地方一起來做，在立法院還有陳明文委員、蔡易餘委員，一起來打拚，嘉義是一年比一年更進步。

▲▼ 民進黨公投說明會接續向嘉義縣、市鄉親宣講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁縣長用「嘉義優鮮」，做農業品牌，嘉義縣有一個好的東西「嘉義極光哈密瓜」，就是縣長命名註冊，聽說現在都要先預約，縣長有送我一些，我在台北都送給一些重要的客人，大家都非常誇獎，恭喜嘉義縣可以種這麼好的哈密瓜，讓總統很有面子。

嘉義農業做得很好，工業、產業也在進步，前一陣子，行政院長來這邊宣布要設「嘉義科學園區」、「民雄航太園區」、「馬稠後」等產業園區，都照進度在做。縣長說嘉義是農業大縣，我們未來也是工業大縣，是一個農工大縣。

我要告訴大家，未來國家級的無人機研發測試及驗證中心，也在嘉義縣，而且就在我們的太保市。

嘉義縣正在大進步、大發展，就業機會會更多，鄉親的生活品質會越來越好，我們的子弟從外地回來，在這裡找工作、拚前途，跟長輩做伴。

嘉義縣能進步，是因為大家的信任和團結，三年前選出一個好縣長，最近我們的縣長也得到「最佳首長信任獎」，就是最好的證明，大家說對不對？

還有一件事情，我也要跟大家說聲謝謝，因為大家的團結和信任，2020年我可以順利連任，延續執政基礎，台灣才有現在的好發展。謝謝大家，2020年把票投給蔡英文，讓蔡英文有機會把台灣做得更好。

這兩年來，全世界被疫情影響，但是台灣在疫情中表現得不錯，受到國際重視。我們和美國、日本、歐洲關係，也越來越密切。前幾天，美國政府邀請世界的國家參加民主峰會，希望我們來分享民主發展的經驗，台灣也有受到邀請，這就是「民主大聯盟、世界加好友」。

這兩年來，我們大家一起努力，國際也對台灣防疫給予肯定。

去年，剛有疫情的時候，大家都在找口罩，在最短時間內組了口罩國家隊，所以我們口罩的供應就開始增加，到一定程度，就開始送給友邦。今年，當疫苗在五、六月吃緊的時候，這些友邦都回頭來送我們疫苗，這就是國際上「善的循環」。

當然，除了來自外國朋友送的疫苗之外，我們自己買的疫苗，我們也都希望可以順利、早一點來台灣，所以那時候常常三更半夜跟駐外大使聯絡疫苗的進度。尤其是駐日的謝長廷大使、駐德的謝志偉大使、駐美的蕭美琴大使，以及剛離開我們的駐泰李應元大使，都非常努力，讓我們可以即時得到疫苗，守住疫情防線。

台灣的外交成績，不只有疫苗，前幾天，大家也看到，美國召開民主峰會，台灣也被邀請參加，這就是台灣的民主被重視、被肯定。

不只是拚外交，我們也在拚國防。上個禮拜，在嘉義有項大事情，就是F-16V作戰聯隊成軍。我們國機國造、國艦國造，也都拿出好成績。和平靠國防，大家同心協力，才能守護台灣。

大家最關心的經濟，我們也有不錯的表現。去年全世界都受到疫情衝擊，今年也一樣，但是台灣逆勢成長，主計處說，今年經濟成長率有機會突破百分之6，上次已經是11年前的事情。股市也不錯，我剛作總統時，股市才八千點左右，現在股市都在一萬七千點左右。

翁縣長跟我說，馬稠後工業區土地，幾乎完售，工廠在蓋、人在請，這些都是現在進行式。

經濟不錯，國庫收入也不錯。我們也把經濟成長的成果，跟大家分享。加薪減稅、長照照顧長輩、公共幼托及準公共幼托照顧小孩，答應大家的事情，我們一件一件來做，政府投資下一代、照顧老人家。

2020年，大家把票投給我，讓我來帶領國家。各位，這幾年來，外交有成績、國防有實力、經濟在成長、社會更公平。國家的路線正確，可以安定發展，現在絕對不可以因為四項公投議題，讓國家「倒退嚕」。

今年，我們還要再做出正確的選擇。下個月的公投結果，真的很重要，會決定台灣能不能繼續走在正確的道路上。公投的結果，會決定我們能不能繼續能源轉型？能不能做好經貿布局？可不可以鞏固民主？這次的公投，沒有政黨輸贏的問題，只有對台灣未來會造成什麼影響的問題。我們要一起守住這場公投、守住執政成果，讓台灣可以更好、更有力。

所以下個月的公投，要拜託大家，這次公投不是政黨輸贏的問題，這是決定台灣要往前走，還是「倒退嚕」的時候。我要請大家，12月18日都去投票，「四個不同意，台灣更有力」，這樣好不好？更重要的是，「四個不同意，台灣走出去」，好不好？

第一個不同意，我們不同意重啟核四。

核四不安全，這是一個很嚴重的事情，核四在危險地震斷層帶上，一旦發生危險，帶來的災難是全國性的，沒有一個人不會受到影響。我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代？要留下一個不安全的台灣給下一代嗎？當然不要，我們要留下一個安全的台灣給下一代。如果你們也這樣想，拜託你們，重啟核四這題，我們不同意。

第二個不同意，我們不同意停建三接。

第三接收站就在桃園，桃園市長跟我們報告，我們知道藻礁有保育問題，所以我們投入很多資源來保育藻礁。另外，第三接收站我們修改，國民黨時代規劃的，我們縮小到只有10%，我們也把工業港外推，所以第三接收站不會蓋在藻礁上，而且我們也用所有辦法把影響降到最低。

但是最重要的是，台灣要發展，供電一定要穩定；台灣要發展，一定要能源轉型，能源轉型讓台灣更乾淨、供電更穩定，天然氣就變成很重要的一個過程，所以第三接收站跟能源轉型很有關係。如果可以過這關，台灣未來走向淨零排放，這是國際上未來一定要達成的目標，我們要走向國際一個很重要的過程。

拜託大家，國家要進步，要符合國際標準，我們一定不讓三接被否定，讓三接繼續蓋下去。「停建三接」這張票，一定是不同意，讓台灣的能源轉型、產業發展、經濟發展可以繼續下去。

第三個不同意，就是美國豬肉的問題。

很多人說，進一步開放美國豬肉，會影響產業。我跟大家講，從我們進一步開放美豬以來，國內豬價穩定，政府跟豬農朋友一起打拚，要打開國際市場，讓我們優質的豬肉可以賣出去。

但是，做生意有來有往，我們想把台灣好的產品行銷全世界，外國也會要求他們符合國際標準的產品可以賣進來。

所以，我們就是要展現決心，現在有跟美國簽貿易協定的機會，最重要的就是TIFA這個平台，因為我們再次開放豬肉進口，所以這個平台已經恢復，跟美國有來有往，在討論貿易的事情。

幾個月以前，我們去申請加入CPTPP，美國豬肉這一件事，關切到我們未來可不可以走得出去，跟其他國家可以有更好貿易的往來。我們要讓台灣貨物走出去，對於美豬這一題，投下不同意票，好不好？

第四個不同意，就是公投綁大選。三年前的選舉，大排長龍，開票開到三更半夜，還一邊投票、一邊開票，這個不是民主社會該有的現象。

公投和大選應該要分開處理，才能讓選務更單純；也可以有時間跟空間讓討論公共議題，不被選舉影響。

為了讓台灣民主更健全，不會被選舉干擾。所以公投綁大選這題，我們也不同意，好不好？讓台灣的民主可以發展得更好，這次的公投因為沒有選舉，可以有很多時間跟選民解釋，解釋每個議題對國家的影響，讓選民、公民可以做判斷。

所以，這次的公投，影響台灣的未來，拜託大家，12月18日，一定要出門投票。要投「四個不同意，台灣走出去」、「四個不同意，台灣有福氣」，好不好？這就是台灣要繼續向前走，走向世界，繼續發展經濟、能源轉型、民主深化。拜託大家，12月18日，一定要去投票。

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
金馬58完整得獎名單／影帝影后出爐！《瀑布》拿4項成最大贏家
金馬／壓軸最大獎出爐！《瀑布》抱走最佳劇情片
陳淑芳「沒獎金治裝」穿舊衣頒獎　王淨驚訝反應全被拍
金馬／14歲就入圍！張震等了30年終於封影帝
快訊／又一國淪陷？德國爆首起「Omicron疑似病例」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

向嘉義宣講　蔡英文：絕對不可以因為四項公投讓國家「倒退嚕」

閃耀札哈木・享樂豐收市集　札哈木樂原產品發表會暨文化活動

2021台南街頭藝術節精彩開幕　走繩府城凌空漫步民眾呼過癮

2021台南城市音樂節首日戶外演唱會登場　黃偉哲邀市民齊聚運河畔享受音樂

平等參與共創多元價值　台縣110年國際身心障礙者日園遊會

埔里希望學園新館催生4年完工啟用　更多曝險兒少將有另一個家

國際扶輪反毒消除C肝公益路跑　號召7000人不畏大雨熱血響應

祭天祈福遶境登場！徐榛蔚傅崐萁3跪12叩獻疏文　祈求福澤花蓮

露臉！健康暨高齡友善城市卓越獎落台東　另獲5項獎全國第一

美味才是勝出關鍵！台東鬼頭刀創意料理總決賽　優勝名單揭曉

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

辰亦儒感恩聚會「汪東城、吳尊一家人」 ：「相識16年的兄弟有你們真好」

阿伯「想騎上人行道」險撞騎士　爆氣嚕回怒斥擋路：到底在幹嘛！

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

好市多打架無字

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

向嘉義宣講　蔡英文：絕對不可以因為四項公投讓國家「倒退嚕」

閃耀札哈木・享樂豐收市集　札哈木樂原產品發表會暨文化活動

2021台南街頭藝術節精彩開幕　走繩府城凌空漫步民眾呼過癮

2021台南城市音樂節首日戶外演唱會登場　黃偉哲邀市民齊聚運河畔享受音樂

平等參與共創多元價值　台縣110年國際身心障礙者日園遊會

埔里希望學園新館催生4年完工啟用　更多曝險兒少將有另一個家

國際扶輪反毒消除C肝公益路跑　號召7000人不畏大雨熱血響應

祭天祈福遶境登場！徐榛蔚傅崐萁3跪12叩獻疏文　祈求福澤花蓮

露臉！健康暨高齡友善城市卓越獎落台東　另獲5項獎全國第一

美味才是勝出關鍵！台東鬼頭刀創意料理總決賽　優勝名單揭曉

金馬・時尚／賈靜雯穿「男裝禮服」霸氣奪影后　辣露纖腰美腿超吸睛

金馬典禮5大亮點！李國煌、白靈「機智口才」引爆笑　一開口都是哏

金馬・時尚／「怪物新人」方郁婷、王渝萱一黑一白擒金馬

向嘉義宣講　蔡英文：絕對不可以因為四項公投讓國家「倒退嚕」

搏鬥演算法！《俗女》作家斷臉書：看見自己精神潔癖裡的中二

好市多「黑五拳手」至警局休息！他賽後分析見疑點：插隊哥怎輸的？

金馬獎／張震封帝完全沒想到　一到後台「超反差舉動」全場笑翻

金馬獎／賈靜雯奪金馬影后「我頭皮發麻」　後台懊悔：忘了謝天上爸

車禍重傷奇蹟生還！汪切除前腳、肩膀→長頸鹿　她讚：最美麗的狗

好兄弟轉行賣保險　台南男幫衝業績…妻子卻找他上床戴保險套

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

地方熱門新聞

彰化百人圍羽毛工廠抗議　居民怒嗆：整天聞屍臭味

台中警方挽袖捐血　驚見明星臉「奇皇后」河智苑、港星古天樂

北得拉曼山遊客爆量　部落醞釀12/6封山封路

攻略台北5大最強冬季活動　一路玩到元宵燈節

鬼門開　屏東最兇廢棄醫院「鐵門打開」

台南城市音樂節戶外演唱會登場

2021台南街頭藝術節

閃耀札哈木・享樂豐收市集

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

防疫小黃貪方便載4人去採檢　結果2人確診

林靜儀批舊勢力壓選民：換人做做看

反萊豬說成美豬被告！林靜儀回嗆

展肌美、秀防災健體比賽

7旬翁血糖過低　逆向直駛阿里山公路連環撞

更多熱門

相關新聞

民眾黨批綠營　對美豬失信心反傷台美關係

民眾黨批綠營　對美豬失信心反傷台美關係

距12月18日公投僅有3周出頭，台灣民眾黨於全台巡迴宣講的「公投民主戰車」，日前開往南投市宣講，主張「反萊豬」和「護藻礁」；民眾黨南投縣黨部指出，執政的民進黨始終迴避萊豬「源頭管理、明白標示」的民意訴求，又把反萊豬曲解成反萊豬或反美，反而傷害台美貿易關係，同時疾呼以台北港取代觀塘港三接站，不能因經濟因素犧牲千年藻礁。

蔡壁如斷言「2022蔣萬安贏定了」　蔣：扮演好自己的角色

蔡壁如斷言「2022蔣萬安贏定了」　蔣：扮演好自己的角色

賴清德南投說明會：美豬符合安全標準能進口

賴清德南投說明會：美豬符合安全標準能進口

與戰鬥藍各自宣傳公投　朱立倫駁分裂：不要見縫插針

與戰鬥藍各自宣傳公投　朱立倫駁分裂：不要見縫插針

蔣萬安雙色「安心豬」口罩亮相　盼民眾1218戴上它去投票

蔣萬安雙色「安心豬」口罩亮相　盼民眾1218戴上它去投票

關鍵字：

嘉義縣市公投

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

4星座12月財運飆升　命理師：荷包賺更多

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

金馬58完整得獎名單／張震、賈靜雯奪影帝影后！《瀑布》狂掃4獎成最大贏家

金馬獎／陳淑芳曝穿舊衣頒獎原因　王淨驚訝反應全被拍

唐綺陽預測「3星座」扭轉乾坤

白靈喜曝「生日10／10，跟台灣同一天」全場嗨爆

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

白靈7分鐘致詞「金句連爆」！8句名言被全網讚翻

人妻棄10萬薪顧幼子　夫竟偷吃狂拍性愛片

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

辰亦儒感恩聚會「汪東城、吳尊一家人」 ：「相識16年的兄弟有你們真好」

辰亦儒感恩聚會「汪東城、吳尊一家人」 ：「相識16年的兄弟有你們真好」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面