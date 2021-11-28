向嘉義宣講　蔡英文：絕對不可以因為四項公投讓國家「倒退嚕」

▲民進黨公投說明會接續向嘉義縣、市鄉親宣講 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民主進步黨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會27日晚間前進嘉義縣、嘉義市，由總統暨黨主席蔡英文領軍，副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、嘉義縣長翁章梁、桃園市長鄭文燦、立法委員蔡易餘、陳明文、王美惠、管碧玲、羅致政、邱泰源及地方黨公職，分進合擊，接續說明「四個不同意，台灣更有力」的公投訴求，兩場說明會皆湧入滿場民眾，展現對四項公投議題的關心。

桃園市長鄭文燦透露，過去馬英九政府執政時代，曾經找他談，希望開發232公頃，蓋第三天然氣接收站供應大潭電廠發電。小英總統上任後，只用了原本國民黨開發面積的1/10，同時保護藻礁和發展需求，前幾天也帶記者去看，藻礁都好好的，生物多樣性也提升，結果國民黨現在卻說要把三接遷去台北港，需要很多年才能完成，國民黨要綁住台灣能源轉型的腳步，就是來亂的！

副總統賴清德表示，這個公投，國民黨沒有說清楚很多事情，以三接遷離公投來說，藻礁已經做好保護，三接並不是蓋在藻礁上，總統都有帶大家去看，還可以透過網路24小時看藻礁的狀況。此外，現在大潭天然氣發電廠的新機組，8號機將於明年上線，9號機預計2023 年上線，一年不僅可以發電137億度電，供應北部用電，還可以改善中部空污問題，影響台灣能源安全。

在反美豬進口部分，賴清德說，台灣已經跟美國討論要簽訂雙邊貿易協定，日本、美國都公開歡迎台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），太平洋沿岸的國家，大家一起做生意，降低關稅。「如果我們投了同意，不只沒辦法加強跟美國的經貿關係，也沒辦法參加CPTPP，我們的企業未來就會面臨嚴重的關稅問題，這個公投案牽涉台灣經濟的安全。」

嘉義縣長翁章梁表示，這場公投不是政黨的輸贏，而是要決定台灣到底要往哪個方向走，蔡總統握著台灣的方向盤，不管是國際關係或是國內經濟發展，成績大家都有目共睹，中央政府平常對嘉義縣非常地照顧，而嘉義人是本土政權最大的捍衛者，所以要讓蔡政府繼續帶領台灣，讓他們好做事，這是台灣的前途，嘉義人一起來相挺和支持。

行政院長蘇貞昌表示「選對人做對事」，嘉義縣在縣長翁章梁、資深立委陳明文和蔡易餘委員的協助，從鐵路高架化、科學園區、到嘉義肉品市場要新設屠宰場，都是中央地方一起努力的成績；另外，從農民健康保險、職災保險，到長照預算、育兒津貼、不孕症補貼等，政府提各種方案，方方面面「連還沒生出來的都顧到了！」

蘇貞昌說，政府做了這麼多，國民黨卻還要以公投案來亂全台，作為國家主人，他呼籲民眾站出來作主，「最重要的不是今晚，是1218要站出來投下四個不同意，讓台灣更有力」！

蔡英文主席致詞全文如下：

今天現場實在很熱鬧，我要先跟大家說一聲多謝，因為從去年來，因為疫情的關係，沒辦法常常在一起，大家團結防疫，最近我們的疫情，可以控制下來，今天才可以和大家在一起，可以聽行政院長、副總統、我、縣長、立委跟大家報告公投議題。

所以這次疫情、防疫都靠大家，給自己一個掌聲。

這次在這邊，就是為了12月18日有一個公投，有四個議題，我要跟大家說，雖然說這次不是選舉，是公投，不過四項公投的議題對台灣未來的發展非常重要。所以我要拜託大家，12月18日，不是選舉，是公投，大家都出去投票好不好？

這次四張票上面，沒有相片，沒有蔡英文、賴清德、蘇貞昌的相片，也沒有陳明文、縣長的相片，只有找到「不同意」三個字，給它蓋下去。

嘉義縣這幾年，縣長做得非常好，尤其是中央執政，跟地方一起來做，在立法院還有陳明文委員、蔡易餘委員，一起來打拚，嘉義是一年比一年更進步。





翁縣長用「嘉義優鮮」，做農業品牌，嘉義縣有一個好的東西「嘉義極光哈密瓜」，就是縣長命名註冊，聽說現在都要先預約，縣長有送我一些，我在台北都送給一些重要的客人，大家都非常誇獎，恭喜嘉義縣可以種這麼好的哈密瓜，讓總統很有面子。



嘉義農業做得很好，工業、產業也在進步，前一陣子，行政院長來這邊宣布要設「嘉義科學園區」、「民雄航太園區」、「馬稠後」等產業園區，都照進度在做。縣長說嘉義是農業大縣，我們未來也是工業大縣，是一個農工大縣。



我要告訴大家，未來國家級的無人機研發測試及驗證中心，也在嘉義縣，而且就在我們的太保市。



嘉義縣正在大進步、大發展，就業機會會更多，鄉親的生活品質會越來越好，我們的子弟從外地回來，在這裡找工作、拚前途，跟長輩做伴。



嘉義縣能進步，是因為大家的信任和團結，三年前選出一個好縣長，最近我們的縣長也得到「最佳首長信任獎」，就是最好的證明，大家說對不對？



還有一件事情，我也要跟大家說聲謝謝，因為大家的團結和信任，2020年我可以順利連任，延續執政基礎，台灣才有現在的好發展。謝謝大家，2020年把票投給蔡英文，讓蔡英文有機會把台灣做得更好。



這兩年來，全世界被疫情影響，但是台灣在疫情中表現得不錯，受到國際重視。我們和美國、日本、歐洲關係，也越來越密切。前幾天，美國政府邀請世界的國家參加民主峰會，希望我們來分享民主發展的經驗，台灣也有受到邀請，這就是「民主大聯盟、世界加好友」。

這兩年來，我們大家一起努力，國際也對台灣防疫給予肯定。



去年，剛有疫情的時候，大家都在找口罩，在最短時間內組了口罩國家隊，所以我們口罩的供應就開始增加，到一定程度，就開始送給友邦。今年，當疫苗在五、六月吃緊的時候，這些友邦都回頭來送我們疫苗，這就是國際上「善的循環」。

當然，除了來自外國朋友送的疫苗之外，我們自己買的疫苗，我們也都希望可以順利、早一點來台灣，所以那時候常常三更半夜跟駐外大使聯絡疫苗的進度。尤其是駐日的謝長廷大使、駐德的謝志偉大使、駐美的蕭美琴大使，以及剛離開我們的駐泰李應元大使，都非常努力，讓我們可以即時得到疫苗，守住疫情防線。



台灣的外交成績，不只有疫苗，前幾天，大家也看到，美國召開民主峰會，台灣也被邀請參加，這就是台灣的民主被重視、被肯定。

不只是拚外交，我們也在拚國防。上個禮拜，在嘉義有項大事情，就是F-16V作戰聯隊成軍。我們國機國造、國艦國造，也都拿出好成績。和平靠國防，大家同心協力，才能守護台灣。



大家最關心的經濟，我們也有不錯的表現。去年全世界都受到疫情衝擊，今年也一樣，但是台灣逆勢成長，主計處說，今年經濟成長率有機會突破百分之6，上次已經是11年前的事情。股市也不錯，我剛作總統時，股市才八千點左右，現在股市都在一萬七千點左右。



翁縣長跟我說，馬稠後工業區土地，幾乎完售，工廠在蓋、人在請，這些都是現在進行式。



經濟不錯，國庫收入也不錯。我們也把經濟成長的成果，跟大家分享。加薪減稅、長照照顧長輩、公共幼托及準公共幼托照顧小孩，答應大家的事情，我們一件一件來做，政府投資下一代、照顧老人家。



2020年，大家把票投給我，讓我來帶領國家。各位，這幾年來，外交有成績、國防有實力、經濟在成長、社會更公平。國家的路線正確，可以安定發展，現在絕對不可以因為四項公投議題，讓國家「倒退嚕」。

今年，我們還要再做出正確的選擇。下個月的公投結果，真的很重要，會決定台灣能不能繼續走在正確的道路上。公投的結果，會決定我們能不能繼續能源轉型？能不能做好經貿布局？可不可以鞏固民主？這次的公投，沒有政黨輸贏的問題，只有對台灣未來會造成什麼影響的問題。我們要一起守住這場公投、守住執政成果，讓台灣可以更好、更有力。



所以下個月的公投，要拜託大家，這次公投不是政黨輸贏的問題，這是決定台灣要往前走，還是「倒退嚕」的時候。我要請大家，12月18日都去投票，「四個不同意，台灣更有力」，這樣好不好？更重要的是，「四個不同意，台灣走出去」，好不好？

第一個不同意，我們不同意重啟核四。



核四不安全，這是一個很嚴重的事情，核四在危險地震斷層帶上，一旦發生危險，帶來的災難是全國性的，沒有一個人不會受到影響。我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代？要留下一個不安全的台灣給下一代嗎？當然不要，我們要留下一個安全的台灣給下一代。如果你們也這樣想，拜託你們，重啟核四這題，我們不同意。



第二個不同意，我們不同意停建三接。



第三接收站就在桃園，桃園市長跟我們報告，我們知道藻礁有保育問題，所以我們投入很多資源來保育藻礁。另外，第三接收站我們修改，國民黨時代規劃的，我們縮小到只有10%，我們也把工業港外推，所以第三接收站不會蓋在藻礁上，而且我們也用所有辦法把影響降到最低。

但是最重要的是，台灣要發展，供電一定要穩定；台灣要發展，一定要能源轉型，能源轉型讓台灣更乾淨、供電更穩定，天然氣就變成很重要的一個過程，所以第三接收站跟能源轉型很有關係。如果可以過這關，台灣未來走向淨零排放，這是國際上未來一定要達成的目標，我們要走向國際一個很重要的過程。

拜託大家，國家要進步，要符合國際標準，我們一定不讓三接被否定，讓三接繼續蓋下去。「停建三接」這張票，一定是不同意，讓台灣的能源轉型、產業發展、經濟發展可以繼續下去。



第三個不同意，就是美國豬肉的問題。



很多人說，進一步開放美國豬肉，會影響產業。我跟大家講，從我們進一步開放美豬以來，國內豬價穩定，政府跟豬農朋友一起打拚，要打開國際市場，讓我們優質的豬肉可以賣出去。



但是，做生意有來有往，我們想把台灣好的產品行銷全世界，外國也會要求他們符合國際標準的產品可以賣進來。



所以，我們就是要展現決心，現在有跟美國簽貿易協定的機會，最重要的就是TIFA這個平台，因為我們再次開放豬肉進口，所以這個平台已經恢復，跟美國有來有往，在討論貿易的事情。

幾個月以前，我們去申請加入CPTPP，美國豬肉這一件事，關切到我們未來可不可以走得出去，跟其他國家可以有更好貿易的往來。我們要讓台灣貨物走出去，對於美豬這一題，投下不同意票，好不好？



第四個不同意，就是公投綁大選。三年前的選舉，大排長龍，開票開到三更半夜，還一邊投票、一邊開票，這個不是民主社會該有的現象。



公投和大選應該要分開處理，才能讓選務更單純；也可以有時間跟空間讓討論公共議題，不被選舉影響。



為了讓台灣民主更健全，不會被選舉干擾。所以公投綁大選這題，我們也不同意，好不好？讓台灣的民主可以發展得更好，這次的公投因為沒有選舉，可以有很多時間跟選民解釋，解釋每個議題對國家的影響，讓選民、公民可以做判斷。

所以，這次的公投，影響台灣的未來，拜託大家，12月18日，一定要出門投票。要投「四個不同意，台灣走出去」、「四個不同意，台灣有福氣」，好不好？這就是台灣要繼續向前走，走向世界，繼續發展經濟、能源轉型、民主深化。拜託大家，12月18日，一定要去投票。