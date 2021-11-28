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拒絕綠色權威！民眾黨「民主戰車」進彰化　副主任青年軍亮相　

▲民眾黨「民主戰車」環彰宣講4大公投。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

▲民眾黨彰化副主任青年軍亮相。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

12月18日將進行4大公投投票，綠營下鄉開百場宣講「不同意」，而台灣民眾黨「護藻礁、護食安、護台灣」的「民主戰車」環台宣導26日開抵彰化縣，一字排開全是為台灣打拼奮鬥有為的青年人，在主委張雪如親自帶領下，共同將保護台灣這塊土地的理念，傳達給彰化鄉親，親切又積極認真的態度，令民眾印象深刻。

台灣民眾黨彰化縣黨部從11月6日起舉辦環彰計畫，張雪如在市場、夜市和手拿大聲公一步一腳印主講反萊豬公投和保護藻礁公投，「為了愛台灣土地，愛我們子弟子孫，不要讓毒豬肉進口，要保護藻礁。」呼籲民眾公投站出來蓋下「同意」票，格外受到縣民的肯定。

▲民眾黨「民主戰車」環彰宣講4大公投。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

▲民眾黨「民主戰車」環彰宣講4大公投。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

民眾黨多名黨員26日早上8點30分就在彰化縣議會集合，一行人手拿「拒絕綠色權威」、「中道力量投出未來」、「人民真正做主」等標語，先到彰化縣文化局前廣場呼口號「1218決戰公投！護藻礁、護食安、護台灣」，張雪如、彰化縣黨代表呂岱融、黨部幹部、各區副主任等一起上「民主戰車」從縣議會出發環彰。

民主戰車行程跨越彰化縣各區，從彰化市出發，途經花壇、大村、員林、社頭、田中、田尾、永靖、埔心、溪湖、埔鹽、福興、線西、鹿港、線西、伸港、和美、秀水等鄉鎮，再回到彰化市。

▲民眾黨「民主戰車」環彰宣講4大公投。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

1218決戰公投民主戰車行程中，最吸睛的是彰化縣黨部各區、鄉鎮副主任一一亮相，包括彰化區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）副主任王孝裕、鹿港區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）主任鄭敬議、大村鄉副主任賴俊豪、田尾鄉副主任張勝彬等，都將是民眾黨明日之星。

王孝裕說，彰化非常富有發展潛力，自己的專業是科技數位，未來希望用自己的專長來協助老中青各世代，透過科技讓城市達到數位轉型、共創共榮。鄭敬議說，大家要一起以正能量翻轉台灣政治生態，教育才能改變台灣未來，呼籲所有青年朋友一起來關心台灣、一起投入良善政治，成為民眾黨義勇軍的一員，一起來翻轉台灣。

▲民眾黨「民主戰車」環彰宣講4大公投。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

張勝彬說，台灣政治已經過於老化、老舊，新新人類、年輕人為了下一代一定要勇敢站出來。賴俊豪說，大村是葡萄故鄉，彰化有2000多位青農，大村葡萄需要發展創新觀光產業，更需要年輕新血投入，加入民眾黨，才能發揮其所長，為返鄉青年付出。

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