2021台南城市音樂節首日戶外演唱會登場　黃偉哲邀市民齊聚運河畔享受音樂

▲「2021台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」，首場戶外免費演唱會在環河街「河樂廣場」旁熱鬧開唱，市長黃偉哲也到場與民同樂，並邀請眾人齊聚運河畔享受音樂看表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市觀光旅遊局主辦之「2021台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」，在台南市觀旅局、文化內容策進院、法國在台協會及貴人散步音樂團隊通力合作下，推出「駐村音樂交流計畫」，首場戶外免費演唱會27日下午在環河街「河樂廣場」旁熱鬧開唱，市長黃偉哲到場與民同樂，並邀請眾人齊聚運河畔享受音樂看表演。

市長黃偉哲表示，從現在到年底，台南週週都精彩！這週既可以散步欣賞街頭藝術表演，還可以聽城市音樂節免費開唱，更可購票散步前往七個場域聽散步音樂節，加上市區沿途都是美食小吃店家，驗證台南是最適合散步、聽音樂、看表演、吃美食的城市，祝大家滿載而歸。

此外，黃偉哲也不忘提醒大家只要使用振興五倍券在台南合作旅宿住一晚，還可免費再送一晚，而且現在住宿台南就送好康券，更不能不提在台南消費只要滿100元，即可至台南購物節網站登錄發票參加抽獎。歡迎大家拿著振興五倍券來台南吃喝玩樂，抽房子，移居台南。

台南城市音樂節今年首度邀請法國音樂人 Sam Tiba 及 The Rodeo女主唱Dorothee駐村台南，除體驗在地文化特色外，也與臺灣音樂人葉穎及樂團「我是機車少女」共同創作，並於今日台南城市音樂節舞台正式發表合製作品，明（28）日也會在貴人散步音樂節中演出。另外，也邀請甫獲金曲獎最佳原住民語專輯獎的阿美族原住民樂團漂流出口、新生代R&B唱作人李友廷，及金曲歌后王若琳，帶來一場又一場的精彩演出。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，「2021台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」邀請國內外的音樂人、廠牌、音樂產業人士集結台南互相交流，希望讓更多樂迷朋友認識台南、享受台南迷人的美食和人文。

2021台南城市音樂節明天下午1點至6點免費戶外演唱會將由臺灣阿卡貝拉樂團-尋人啟事、創作音樂人HUSH、客語創作柔美女聲柔米、台南嘻哈音樂人RPG以及台語歌王施文彬壓軸登場。參加活動民眾請全程戴口罩，現場實聯制，以利全民防疫，歡迎大家一起來台南發現好音樂。活動市議員沈震東親自到現場表達支持。更多詳細活動請上相關活動網站查詢，或撥打06-6353226洽詢。