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秋遊山上呷木瓜　黃偉哲：搭乘山博行線秋遊山區最Chill

▲台南市長黃偉哲表示，大內南瀛天文館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館很夯，搭乘山博行線來場知性山區漫遊之旅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，大內南瀛天文館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館很夯，搭乘山博行線來場知性山區漫遊之旅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021山上區產業文化活動「秋遊山上呷木瓜」將於27日上午9時至下午3時許，在山上花園水道博物館小型停車場前舉辦，今年有街頭藝人舞台表演、1元起標在地水果拍賣、在地農特產市集、農村古早味、府城小吃等精彩多元的活動，現場更提供1000份農村美食免費品嚐！

▲台南市長黃偉哲表示，大內南瀛天文館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館很夯，搭乘山博行線來場知性山區漫遊之旅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這幾年來山上、左鎮、大內都變得很夯，因為有大內南瀛天文館，後來又有左鎮化石園區、山上花園水道博物館；山區的觀光正蓬勃發展，觀光發展配合當地產業是最好的，尤其山上有這麼多優質農特產品及在地美食，歡迎大家來體驗濃濃的山上味，搭乘山博行線來場知性山區漫遊之旅。

▲台南市長黃偉哲表示，大內南瀛天文館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館很夯，搭乘山博行線來場知性山區漫遊之旅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

山上區長余基吉表示，11月27日活動現場除了木瓜、芭樂、火龍果、香蕉等在地水果，還有手作農村傳統美食，如木瓜粽、木瓜油飯、土豆碗粿、粉薯黑糖飲、蜜地瓜、樹薯甜湯、黑糖粿、草仔粿、薑黃鹹。飯等，富含山上區傳統農家飲食文化，歡迎國人多加來認識、體驗這份古早味。單筆消費滿200元享山上花園水道博物館門票半價，還有178線美食街特定店家優惠。

▲台南市長黃偉哲表示，大內南瀛天文館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館很夯，搭乘山博行線來場知性山區漫遊之旅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

山上花園水道博物館自2019年10月份開放後，是全國最大、最完整的工業遺址，今年藉由產業文化活動與山上花園水道博物館互相輝映，共同推廣山博行線觀光景點，行銷農村傳統飲食文化及在地美食輕旅行。市議員李偉智、沈震東及林志聰議員夫人余柷青也到場關心。

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