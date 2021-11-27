葉石濤文學紀念館喜迎9週年　黃偉哲：期許台灣作家持續創作屬於自己故事

▲台南市長黃偉哲27日出席葉石濤文學紀念館9週年館慶活動，「葉老文學沙龍」也同步重新開張。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲27日出席葉石濤文學紀念館9週年館慶活動，「葉老文學沙龍」也同步重新開張，吸引許多許多藝文愛好民眾一同參與文學盛事。

黃偉哲表示，葉石濤文學紀念館是台南市文化局為了紀念台灣當代文學作家葉石濤的貢獻，於2012年設立，如今迎來第9個年頭，文化局也特別重新規劃常設展區，讓葉館以嶄新的樣貌與大家見面，館內更設置文青創意商店，以多元方式邀請參觀者和讀者走進葉老的文學世界。





黃偉哲說，台南市政府為了向葉石濤致敬，今年特別辦理第1屆葉石濤短篇小說文學獎，有多達151件作品投稿，雖然首屆首獎評審委員決議從缺，但也顯示大家對於文學的熱愛與投入，期望對於台灣土地的熱愛，以及對於文學創作的追求，可以一棒接一棒傳承下去，未來文學獎也一定會持續辦理。





葉石濤自16歲起開始進行小說創作，長達60年的寫作生涯中，有多達150多篇的短篇小說，被譽為「短篇小說之王」。葉石濤的作品經常描寫台南的地景、人物及事蹟，並形容台南是個「適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方。」





第1屆葉石濤短篇小說文學獎評審委員也特別說明，由於「首屆首獎」具歷史定位及典範意義，本屆投稿作品尚未達到評審委員期待，故決議從缺，第一屆首獎獎座則特別由黃偉哲親自置於葉館保存，成為葉館展現追求台灣文學精神之象徵，鼓勵台灣作家持續創作這片土地上屬於自己的故事，也期待第2屆首獎得主誕生。本場活動市議員沈震東、陳怡珍、蔡筱薇也親自到場表達支持。



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