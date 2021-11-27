　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「2021根與芽動物嘉年華」登場　黃偉哲：串連在地力量守護台南人文生態

▲「2021根與芽動物嘉年華」，27日在沙崙綠能科技示範場熱鬧登場，台南市20所學校師生約600名參與，台南市長黃偉哲與市議員許又仁也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2021根與芽動物嘉年華」，27日在沙崙綠能科技示範場熱鬧登場，台南市20所學校師生約600名參與，台南市長黃偉哲與市議員許又仁也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由教育部、經濟部能源局、台南市教育局及環保局指導，長榮大學、國際珍古德協會、工業技術研究院、虎山實驗小學共同舉辦的「2021根與芽動物嘉年華」，27日在沙崙綠能科技示範場熱鬧登場，台南市20所學校師生約600名參與，台南市長黃偉哲與市議員許又仁也到場共襄盛舉。

▲「2021根與芽動物嘉年華」，27日在沙崙綠能科技示範場熱鬧登場，台南市20所學校師生約600名參與，台南市長黃偉哲與市議員許又仁也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝所有參與「2021根與芽動物嘉年華」的學校以及協辦單位，所有師生都很用心地準備這次活動，以多元化方式凸顯環境議題，並且長期為台南市環境教育投入心力。他也希望能夠藉此串連市府、學校、社區、團體等在地力量，共同來守護台南的人文與生態，發展智慧綠能生活，以具體行動展現愛護環境的決心，並培養具人文關懷與行動力的下一代，共創美好家園。

▲「2021根與芽動物嘉年華」，27日在沙崙綠能科技示範場熱鬧登場，台南市20所學校師生約600名參與，台南市長黃偉哲與市議員許又仁也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年主題「綠能生活"動"是TOP」有兩個意涵，一是取自諧音「Don't stop」，即「綠能生活Don't stop」，綠能生活是全球永續發展的趨勢，對於綠能資源的創新開發、運用、智慧化的走向，強調社會、經濟及環境的三者均衡發展；另外，「"動"是TOP」則是指台灣保育類動物是台灣生態重要的保護傘物種（Umbrella species），本身具有保育價值，並且透過對該物種的保育行動，也能連帶保護許多其他生物的物種，TOP則如同保護傘的傘頂，庇護更大的台灣生態環境棲地。
▲「2021根與芽動物嘉年華」，27日在沙崙綠能科技示範場熱鬧登場，台南市20所學校師生約600名參與，台南市長黃偉哲與市議員許又仁也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）
長榮大學校長李泳龍表示，「根與芽動物嘉年華」已經連續舉辦7年，依循珍古德博士關懷環境、關懷社區、關懷動物的精神，從入校推廣教育到環保藝術創作再到主活動日的呈現，都希望讓參與的學童及民眾體會不同面向的友善居住環境實踐行動，落實該校長期以來關注社會責任及生態正義的重要面向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「2021根與芽動物嘉年華」，27日在沙崙綠能科技示範場熱鬧登場，台南市20所學校師生約600名參與，台南市長黃偉哲與市議員許又仁也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日活動由各校展示台灣保育類生物解說及闖關遊戲，並設計好夯綠生活體驗活動，包括彩虹兔姊姊說綠能繪本、太陽能爆米花、魚菜共生、環保集點推廣、綠色循環經濟及在地小農產品展售等總共40個攤位，非常適合親子假日共學體驗。

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
金馬／龍劭華來不及參加！　女兒代亡父出征「1句話惹淚崩」
女神許瑋甯來了！　「前後全開」火辣身材看光光
快訊／千萬R8超跑撞電桿「車尾全爛」　副駕21歲女宣告死亡
22歲校花女神絕美現身金馬　媽媽是大咖女星
首次扛下金馬典禮主持！林柏宏全黑西裝帥氣登場
張志豪現身總冠軍戰！　滿場球迷歡呼好感動
金馬紅毯主持人登場！　楊千霈一轉身「美背挖空到水蛇腰」
奧迪R8飄移畫面曝！下秒撞爛　21歲副駕女命危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重症死亡風險大降89%　輝瑞「新冠口服藥」昨送食藥署拼EUA審查

數學程度超越高中生　師大附中洪銘德奪旺宏科學獎金牌

「同星協力轉動愛」單車環島　永福星星幫樂迎接！

「2021根與芽動物嘉年華」登場　黃偉哲：串連在地力量守護台南人文生態

反核四、公投不同意　廢核行動平台千雙鞋擺自由廣場

網紅丟感謝狀「傳給朋友開玩笑」！　師大+成大：取消演講

奇美醫×台南市總圖成立失智友善館　【藝啟•友智繪】線上繪展登場

氣象局示警「暫時不會大回暖」：一路冷到下周末！爆冷探14度又迎雨

網紅丟感謝狀　IG發全黑文689字道歉「是在開玩笑」：犯了嚴重錯誤

Omicron擴散！荷蘭、香港拉警報　莊人祥：續檢討高風險國家

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

原住民媽媽「療癒級嗓音」唱神曲　轉音超輕鬆！網讚：這尾音太舒服

騎士不滿被按喇叭竟「急煞攔車」　狂踹自家車洩憤...路人全看傻眼

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

重症死亡風險大降89%　輝瑞「新冠口服藥」昨送食藥署拼EUA審查

數學程度超越高中生　師大附中洪銘德奪旺宏科學獎金牌

「同星協力轉動愛」單車環島　永福星星幫樂迎接！

「2021根與芽動物嘉年華」登場　黃偉哲：串連在地力量守護台南人文生態

反核四、公投不同意　廢核行動平台千雙鞋擺自由廣場

網紅丟感謝狀「傳給朋友開玩笑」！　師大+成大：取消演講

奇美醫×台南市總圖成立失智友善館　【藝啟•友智繪】線上繪展登場

氣象局示警「暫時不會大回暖」：一路冷到下周末！爆冷探14度又迎雨

網紅丟感謝狀　IG發全黑文689字道歉「是在開玩笑」：犯了嚴重錯誤

Omicron擴散！荷蘭、香港拉警報　莊人祥：續檢討高風險國家

金馬・紅毯／林柏宏、劉冠廷都把「點點」藏身上！俏皮細節隔空拼帥

露臉！健康暨高齡友善城市卓越獎落台東　另獲5項獎全國第一

金馬紅毯／怪物新人李沐尺度大開！　「胸前整片挖空」辣到驚豔

美味才是勝出關鍵！台東鬼頭刀創意料理總決賽　優勝名單揭曉

推動環保夜市減廢！台東輔導四維夜市轉型　19家攤商獲認證

批綠營曲解反萊豬為反美豬　民眾黨：對美豬失信心反傷台美關係

金馬紅毯／《詭扯》劉冠廷興奮踏紅毯還「變換隊形」！　網全萌翻

蔡英文驚喜現身台灣大賽！蔡其昌手拿2隊加油棒　全新金盃亮相

金馬紅毯／女神許瑋甯來了！　「前後全開」白皙火辣身材全被看光

金馬獎／龍劭華來不及參加！　女兒代亡父出征「1句話惹淚崩」　

生活熱門新聞

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

2022準備脫單！4星座「桃花炸裂」

新變種Omicron出現　醫：我去年就說「你今年也跨不了年啦」

妹子被解壓縮！店員優先幫做　網見照片懂了

網紅丟感謝！台大同學曝「私下為人」：行為不意外

大媽吃火鍋「帶料自加」！店家嗆公布監視器

3縣市大雨特報　放晴時間點出爐

新變種Omicron！台大醫分析1特性「很頭痛」

點外送備註「不要哈姆」　網長知識：老一輩才懂

更多熱門

相關新聞

葉石濤文學紀念館喜迎9週年

葉石濤文學紀念館喜迎9週年

台南市長黃偉哲27日出席葉石濤文學紀念館9週年館慶活動，「葉老文學沙龍」也同步重新開張，吸引許多許多藝文愛好民眾一同參與文學盛事。

【藝啟•友智繪】線上繪展登場

【藝啟•友智繪】線上繪展登場

賓士男闖路檢點　衝撞警員受傷

賓士男闖路檢點　衝撞警員受傷

台南防疫計程車司機安排4人同車採檢開罰

台南防疫計程車司機安排4人同車採檢開罰

防疫小黃貪方便載4人去採檢　結果2人確診

防疫小黃貪方便載4人去採檢　結果2人確診

關鍵字：

根與芽動物嘉年華黃偉哲台南人文生態

讀者迴響

熱門新聞

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

男星引退「收垃圾維生」曾娶國民女神

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

印度神童又中　還有5預言剉咧等

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

比韋小寶還猛！高富帥一次娶回8嬌妻

頭期款掏空積蓄！她住毛胚屋嘆：有房了

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

「主婦界皇太子」男星認了是渣男！隱瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

存款3000萬「工程師想賣竹北房」　原因心酸

超兇AV女優引退成上班族！　「真實年齡」揭事務所內幕

更多

最夯影音

更多
白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面