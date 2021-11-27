「2021根與芽動物嘉年華」登場　黃偉哲：串連在地力量守護台南人文生態

▲「2021根與芽動物嘉年華」，27日在沙崙綠能科技示範場熱鬧登場，台南市20所學校師生約600名參與，台南市長黃偉哲與市議員許又仁也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導



由教育部、經濟部能源局、台南市教育局及環保局指導，長榮大學、國際珍古德協會、工業技術研究院、虎山實驗小學共同舉辦的「2021根與芽動物嘉年華」，27日在沙崙綠能科技示範場熱鬧登場，台南市20所學校師生約600名參與，台南市長黃偉哲與市議員許又仁也到場共襄盛舉。





市長黃偉哲表示，感謝所有參與「2021根與芽動物嘉年華」的學校以及協辦單位，所有師生都很用心地準備這次活動，以多元化方式凸顯環境議題，並且長期為台南市環境教育投入心力。他也希望能夠藉此串連市府、學校、社區、團體等在地力量，共同來守護台南的人文與生態，發展智慧綠能生活，以具體行動展現愛護環境的決心，並培養具人文關懷與行動力的下一代，共創美好家園。





今年主題「綠能生活"動"是TOP」有兩個意涵，一是取自諧音「Don't stop」，即「綠能生活Don't stop」，綠能生活是全球永續發展的趨勢，對於綠能資源的創新開發、運用、智慧化的走向，強調社會、經濟及環境的三者均衡發展；另外，「"動"是TOP」則是指台灣保育類動物是台灣生態重要的保護傘物種（Umbrella species），本身具有保育價值，並且透過對該物種的保育行動，也能連帶保護許多其他生物的物種，TOP則如同保護傘的傘頂，庇護更大的台灣生態環境棲地。



長榮大學校長李泳龍表示，「根與芽動物嘉年華」已經連續舉辦7年，依循珍古德博士關懷環境、關懷社區、關懷動物的精神，從入校推廣教育到環保藝術創作再到主活動日的呈現，都希望讓參與的學童及民眾體會不同面向的友善居住環境實踐行動，落實該校長期以來關注社會責任及生態正義的重要面向。

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今日活動由各校展示台灣保育類生物解說及闖關遊戲，並設計好夯綠生活體驗活動，包括彩虹兔姊姊說綠能繪本、太陽能爆米花、魚菜共生、環保集點推廣、綠色循環經濟及在地小農產品展售等總共40個攤位，非常適合親子假日共學體驗。