▲國際扶輪反毒消除C肝公益路跑，號召7000人不畏大雨熱血響應。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

「國際扶輪反毒消除C肝」公益路跑在今（27日）熱烈開跑，吸引近7000人共襄盛舉，聽到槍聲千名跑者全力往前衝，雖然天公不作美，下起小雨，但許多人還是穿著雨衣熱情參與，國際扶輪3490地區等六個地區共同主辦，希望藉由這次路跑，喚起大家對反毒和防治C肝的重視。

根據疾病管制署的估計，台灣的C型肝炎的感染者約有40萬人。一般人處於急性期感染時，約有20-30%患者會出現急性期的臨床症狀，症狀通常並不嚴重，只有極少數的情況會引起猛爆性肝炎。多數的病人則會逐漸轉為帶原者，病人體內的C型肝炎病毒會持續活化攻擊病人肝臟，引起慢性肝炎。患者感染後若不積極治療並控制病情，約20%的病人會由慢性肝炎發展成肝硬化，嚴重甚至會引起肝細胞癌。

▲「國際扶輪反毒消除C肝」公益路跑在27日熱烈開跑。

法務部調查局也派出緝毒人員全副武裝著防彈衣並攜帶長槍，由專業人員解說緝毒案例及進行有獎徵答，並展示毒販藏匿毒品的工具、吸食器、毒品對人體危害對照圖，以及大麻、罌粟等植物照片，並首度將鴉片吸食器百年清朝古文物等進行戶外陳展，讓民眾了解毒品對身心及國力的危害。

國際扶輪3490地區總監黃文龍表示，很高興可以藉由這次路跑，除了國際扶輪3490地區外，還結合了3481、3482、3521、3522、3523等五個地區的扶輪共同舉辦，希望透過社友的力量，引起全民對反毒和消除C肝的重視，希望透過健康戶外活動，提倡全家一起運動健身、關懷青少年身心健康，遠離毒品走向陽光。

▲國際扶輪3490地區基隆分區助理總監黃清輝製作1面35公尺長10公尺寬宣導旗幟。

黃文龍呼籲社會企業與民眾一同響應反毒公益路跑，宣導反毒觀念，幫助青少年更深入認識毒品對身心的各種危害，愛惜自我及家人的健康，並且照顧社會弱勢，行善天下，以服務改善人生。

這次路跑分成21K、10K，以及活力健康組5K，甚至開放視障組選手一起參與，許多扶輪社友都是全家出動，國際扶輪3490地區基隆分區助理總監黃清輝還製作一面35公尺長10公尺寬的宣導旗幟，由基隆分區九個扶輪社一起社拉著宣導旗幟進場，成功地將反毒消除C肝的口號深植人心。

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