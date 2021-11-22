新莊菁美扶輪社號召5社友、2公司　捐贈新北「類家庭」日常家具

▲新莊菁美扶輪社長林喬語（右1）和扶輪社3490地區總監黃文龍（左1）代表捐贈，由中華更生少年關懷協會主任謝宗燁（左2）和社會局長張錦麗（右2）代表受贈。（圖／新北市社會局提供）

記者郭世賢／新北報導

新莊菁美扶輪社結合5個扶輪社與2間家具廠商共同捐贈22萬多元的生活家具，給新北市10戶「類家庭安心照顧處所」的兒少使用，社會局長張錦麗感謝民間力量私公協力一起送愛做公益，讓失親失依的孩子們能在充滿愛與包容的環境中快樂成長。

新莊菁美扶輪社長林喬語表示，她從小在家具工廠長大，父親從事家具業，因此連結家具做公益，加上扶輪社3490地區總監黃文龍也是從事家具事業，理念相同，扶輪公益網也常媒合家具給有需要的機構或家庭使用。

林喬語說，去年綠家扶輪社率先捐家具給新北市兒少照顧服務處所，今年由菁美社發起，結合卓越社、豐彩社、永大社、綠家社、阿囉哈扶青社和東稻、大成兩間家具公司，共同贊助。

社會局長張錦麗代表受贈表示，現有育幼機構和寄養家庭資源有限，2017年起市府團隊運用社會住宅全國首創「類家庭照顧服務」，今年新增10戶家庭，總共有21戶家庭，可提供56位兒少照顧服務，目前已有14戶愛心家庭協助28名受安置兒少穩定生活照顧。

張錦麗表示，像在林口類家庭中，有位罹患先天性疾病的女娃，從1歲多便住進醫院，進行骨髓移植等手術和治療，經過類家庭蘇爸、蘇媽的照顧，後來返回醫院參加活動，醫護人員驚訝發現，原來在醫院長期臥床的女娃，竟然可以跑過來抱他們，去年歲末侯友宜市長到類家庭關懷時，小女生也是緊抱著，這些轉變和成長，都是類家庭父母的愛心灌溉。

受委辦類家庭之一的中華更生少年關懷協會主任謝宗燁，特別帶來滿滿的感謝卡贈送給捐助者，這些卡片是由在類家庭的照顧者代表小孩寫出心聲，感謝社會的愛心。

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