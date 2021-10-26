防疫保持安全距離　台東大學校園挑戰賽首創線上路跑

▲國立台東大學配合防疫措施，今年校園挑戰賽首次透過智慧科技的「線上路跑」方式辦理。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

國立台東大學將於11月1日至8日辦理第四屆東大校園挑戰賽。配合防疫措施，本屆活動首次透過智慧科技的「線上路跑」方式辦理，並安排線上直播抽獎活動，包含10月18日早鳥報名抽獎、10月25日健康有獎徵答；以及11月1日比賽開幕直播抽獎、11月8日比賽閉幕直播頒獎活動等，超過百個獎項的線上直播抽獎，讓賽事更具看頭。

活動以台東大學正積極發展的綠色大學指標「智慧美學、健康永續」作為活動標語，並以「東部生物經濟中心先導工廠」外型設計獎牌，呈現本校推動綠色大學的決心。

今年活動受疫情影響調整比賽方式，透過網絡串連起大家的心，讓遠距不是阻礙，而多了自由自在，不受時間地點限制，想跑就跑。延續過去歷屆團隊接力的精神，採用拼圖式獎牌，讓賽事不只是一個人的孤單努力，也是大家一起創造的故事。

線上路跑該如何進行呢？台東大學運動與健康中心葉允棋主任表示，是由每位選手透過手機APP或是穿戴式裝置，進行跑步的里程數累積，一來減少人群密集接觸，二來也讓疫情而沉悶已久的身體熱起來！最後將每位選手的里程數上傳比賽平台，做累計加總並分享到社群平台上。如此一來，不但可以看到彼此的運動成果達到互相鼓勵，更有良性競爭的效益。

為讓大家跑得安全又健康，此次活動特別邀請台東知名健身房與運動團隊於賽前10月15日到27日，提供免費線上跑者訓練班，包含A計畫體能工作室、SKN健身房、RFT跑步教室、卓越健身房、威豪健身房、海盜運動俱樂部。

防疫新生活逐漸成為新興社交習慣，期望大家在防疫期間，持續維持健康運動的好習慣，保持運動可抗憂慮，更增強自身免疫力，大家一起努力抗疫！

