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埔里希望學園新館催生4年完工啟用　更多曝險兒少將有另一個家

▲南投家扶埔里希望學園新館，日前歡喜入厝（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲南投家扶埔里希望學園新館，日前歡喜入厝（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投家扶基金會埔里希望學園新館日前開幕啟用，縣府指出在各界的愛心扶持下，學園安置女孩們的希望成真，期許未來學園希望二館能提供曝險飄搖的少女們一個安全溫馨、有如另一個家的成長環境，讓他們能早日重返社會，翻轉出光明幸福的新人生。

該館啟用典禮於21日上午舉行，由家扶基金會副執行長劉國璋及建舘委員會主委劉美旭共同主持，開場由台中圓滿樂團、學園女孩們帶來祝賀樂曲及非洲鼓表演；在南投家扶主任魏季李及台中地院少年法庭庭長施慶鴻帶領眾人依傳統祭儀祈求後，由數十名曾入住過學園孩子及鄰近的阿尼舍弗兒童家園、陳綢兒少家園及南投家扶中心舞獅才藝隊的孩子們見證，學園女孩們興高采烈地拉響彩炮，歡慶入住新家，過程溫馨歡樂。

▲南投家扶埔里希望學園新館，日前歡喜入厝。（圖／南投縣政府提供）

縣府祕書長洪瑞智回顧，86年《少事法》修正通過，南投地方法院尋求陳綢協助，與南投家扶合作，成立以南投家扶為主體的家扶園，並於87年3月成為南投第一個安置輔導機構，接受縣市政府及法院委託安置安置12至18歲男性少年；陳綢在88年於希望學園現址成立「陳綢青少年教育園地」，並於921地震前一周前將該園地捐給南投家扶安置輔導使用。

▲南投家扶埔里希望學園新館，日前歡喜入厝。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智說，少年園地在921後維持南投、埔里同時運作，然因營運成本過高，而將南投的安置輔導業務全部移至埔里希望學園，而20年來館舍年老失修，孩子們學習及居住空間不足，在社會各界捐助支持下，學園希望二館終於順利落成啟用，未來能提供兒少安置更完善舒適的環境，安置人數也從18人提高到24人。

劉美旭指出，二館新建工程從4年前推動，期間歷經2018年變更興辦計畫、最嚴竣疫情波及，所幸獲得各界企業及個人在燃眉之急時慷慨解囊，得以順利興建完工啟用；二館改善原有老舊狹小的空間及學習功能，給兒少們「家」的照顧及環境，也能承接更多曝險兒少、提供即將離園的自立兒少提早適應及學習獨立生活，一館則修繕為三間自立套房宿舍，提供給即將離園的兒少居住，還設有就業培訓課程、才藝學習空間。

劉國璋表示，12至18歲的年紀還無法充分辨別行為對錯，兒少的觸法不能只一味施行隔離處理，需透過積極的教育輔導介入、建立正確觀念，才能期待解決每位兒童面對的問題、擁有該有的童年，也才能落實兒童權利公約之精神，未來將持續與公部門合作，翻轉及接住更多曝險飄搖在外的兒少們。
 

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