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不向命運低頭！展望會玉里兒少才藝發表　肯定自我翻轉人生

▲展望會青少年初次舞台登場演出。（圖／世界展望會提供，下同）

展望會青少年初次舞台登場演出。（圖／世界展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府補助世界展望會玉里中心設置青少年社區服務據點，每個月辦理4次烏克麗麗、吉他、爵士鼓、街舞才藝方案，讓服務區內的青少年在課後有健康的休閒娛樂；透過才藝成果發表，讓參與方案的青少年們能夠有展現自己的機會，提升自我價值與肯定。

▲展望會青少年初次舞台登場演出。（圖／世界展望會提供，下同）

音符奇蹟團隊開場演出。

活動開場由音符奇蹟團隊帶來演出，花蓮縣議會高小成議員亦到場給孩子們鼓勵，現場也邀請東部整合藥癮醫療示範中心進行反毒宣導，避免青少年誤觸毒品，遺憾終生。

▲展望會青少年初次舞台登場演出。（圖／世界展望會提供，下同）

爵士鼓班青少年展現練習成果。

學習爵士鼓的青少年們輪番上陣演出，跟著音樂節奏擊打出強烈節奏，展現青春活力！烏克麗麗班小朋友們拿著跟他們差不多大的烏克麗麗，彈奏出平日練習成果，好不可愛。參與吉他班的青少年們，認真演奏，每位參與的兒少都非常認真看待首次演出，又緊張又興奮。另外，活動場地正好在玉里知名臭豆腐店旁，也吸引眾多遊客與鄉親給孩子們加油打氣！

▲展望會青少年初次舞台登場演出。（圖／世界展望會提供，下同）

烏克麗麗班小朋友萌萌的認真彈奏。

布農族的小品從國小六年級開始在中心學習爵士鼓，至今已四年，從小由阿嬤照顧長大，這是他第一次上舞台表演，有點興奮和期待，今天家人也會來看他演出，他希望阿嬤身體健康。小品以後想當兵，也希望當兵可以改善家裡經濟。

國一的小文喜歡打鼓，覺得可以放鬆，以後想當建築工，喜歡敲敲打打，想謝謝幫助他們的人，一直關心他。布農族的小婷剛開始接觸吉他，以後想當歌手，覺得別人彈吉他很帥，平常沒有這個機會學習，很高興有方案可以參加。平日家裡是阿嬤照顧她，小婷說：「今天是我第一次上台表演，有點緊張，而且今天是阿嬤的生日，表演結束後，我要請阿嬤去吃牛排，那是我從去年開始一塊錢一塊錢存的。」看著小婷羞澀的笑臉，問著她有沒有什麼想說的，她說：「希望阿嬤長命百歲，我愛您！」

▲展望會青少年初次舞台登場演出。（圖／世界展望會提供，下同）

台灣世界展望會東區辦事處嚴淑貞總督導鼓勵青少年們尋找生命的熱情。

玉里中心林素慧督導分享，花蓮南區資源有限，青少年社區服務據點的成立是希望能夠讓孩子在課餘有個安全的去處，而辦理適合青少年活動和參與的方案，更讓兒少透過音樂薰陶、肢體律動，抒發青春期的躁動，並在團體裡交到志同道合的好朋友。這也是我們第一次嘗試邀請孩子們站在舞台前，讓孩子們能夠展現自我魅力，透過社群分享學習成果。

▲展望會青少年初次舞台登場演出。（圖／世界展望會提供，下同）

台灣世界展望會玉里中心兒少才藝發表會合影。

台灣世界展望會東區辦事處嚴淑貞總督導表示：「感謝花蓮縣政府的支持，讓展望會提供孩子們學習才藝的機會。我們看見青少年對於未來仍在摸索方向，這些活動可以紓解孩子在生活上面臨的困難和壓力，讓孩子能夠透過學習持續的進步，透過團體合作、學習領導以及解決問題，讓青少年的能力被引導、被看見、被激發！而成果發表的舞台，更讓青少年展現自我、增加自信。」

台灣世界展望會東區辦事處邀請您加入資助兒童計畫，陪伴孩子成長，愛心專線：03-8236868。

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