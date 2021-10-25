城中城大火善款累積2.43億元　高市社會局：目前尚未動用

▲高雄市議員李喬如25日於社政部門質詢，關心城中城住戶現況及善款運用。（圖／翻攝自高雄市議會）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區14日發生嚴重火警，造成城中城大樓46死慘劇，民間不斷湧入善款，截至24日上午捐款金額達2億4300萬元。民進黨高雄市議員李喬如25日質詢時，建議市府團隊善款運用應落實資訊公開，社會局長謝琍琍則答覆，目前尚未動用善款。

李喬如25日於社政部門質詢時，關心城中城大火案募款狀況，以及住戶安置現況，另也針對近日有冒名住戶要求返家拿取物品，要求社會局說明。

▲高雄城中城大樓火警，社會局提供安置旅館。（資料圖／記者吳世龍攝）

社會局長謝琍琍表示，截至24日早上10點止，共有1萬279筆捐款，捐款金額合計已達約2億4300萬元；針對自稱「城中城」住戶者要求返家拿取物品，會先根據區公所、警察局或里長提供的總名冊來做核對，假如不在名冊內，就會請對方就家中狀況繪製簡要圖，再由社工及警察人員陪同進入。

在安置、救助部分，謝琍琍指出，根據現有資料，設籍城中城者共144人，目前安置在旅館者有41人，對於符合租屋補助或依親補助者，會輔導去看房子或回家居住，已審核完成的案子共60案，市長也已責成都發局把社會住宅包租代管的房間騰出來，目前已有約6戶住戶將入住，其中1戶已入住。

▲▼高雄鹽埕城中城大樓火警，整棟大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

李喬如繼續追問善款使用狀況，謝琍琍則答覆，目前都還是使用市長的預備金來對傷者及罹難者表達關心，尚未動用到善款，相關善款都一定會用在罹難者、傷者及所有因城中城事件受影響者身上，主要包括喪葬補助、短期旅館安置及慰助金等，其他部分不會以善款支應。

李喬如強調，肯定市府團隊在城中城事件的善後、安置上，態度誠懇、負責且積極，但也提醒社會局應在做好個資保護的前提下，定期公布善款使用金額，不要讓外界有任何疑慮，同時市府團隊也應該儘早就「城中城」未來的土地或建物產權擬定可能的解決方針。謝琍琍則答應，會將相關意見帶回市府討論。

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