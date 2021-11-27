新變異株「Omicron」來勢洶洶　何志偉宣布暫停受理春節回台陳情

▲「Omicron」恐比「Delta」更具傳染性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蘇晏男／台北報導

新型新冠肺炎變種病毒「Omicron」恐比Delta更具傳染性，多國已經對病毒測得地的南非祭出旅遊禁令，美國紐約州甚至宣布進入緊急狀態。隨著春節將到來，如何兼顧返鄉防疫及阻擋Omicron在境外，成了政府新課題。民進黨立委何志偉27日表示，面對Omicron來勢洶洶，自己要暫停受理春節回台部份陳情。

綜合外媒報導，世衛組織（WHO）表示初步證據顯示Omicron應是11月9日首度被測得。該變種病毒有異常多的約50項突變，包含棘蛋白的30多種變異，已被WHO列為「亟需關注變異」而前一個被列為該等級的是Delta變異株。有專家憂心Omicron恐比Delta更具傳染性；目前南非至少77例、波札那4例，香港則有2例。

針對Omicron來勢洶洶，何志偉27日下午在臉書表示忍痛暫停受理春節回台部份陳情。何志偉指出，Omicron是一個比Delta更可怕的病毒，中山醫大謝宗學主任甚至以「山雨欲來的顫慄感」來形容它。它的傳染力更高，甚至可以躲過人體免疫系統的偵測。

何志偉說，對於這樣的大魔王，自己其實左右為難，只能做最保守、對多數人最安全的決定。歐洲許多國家已開始在緊縮邊境的管制，甚至有國家已斷然採取第四次的全國性封城。而台灣現在持續+0的成績，阻絕病毒於境外，在本土疫情告一段落後，大家又能重回戶外，這必然是大家企盼的。「因此，志偉忍痛停止受理相關陳情案，對要回國的朋友，說聲抱歉。」