G7急召會議商討Omicron　安哥拉開非洲國家第一槍：停飛南非3國

▲依據BNO NEWS統計，全球Omicron確診個案已來到160例。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新變異株Omicron擴散全球多國，G7衛生部長將於29日對此召開緊急會議，此次會議由主席國英國政府召集，目前英國境內已發現3例Omicron確診病例。另據衛報指出，安哥拉暫停往來鄰國莫三比克、納米比亞及南非所有航班，成為第一個祭出禁飛令的非洲國家。

法新社、POLITICO等報導，英國政府28日宣布將召開G7衛生部長緊急會議。G7成員國除了主席國英國之外，其餘成員國包括加拿大、法國、德國、義大利、日本及美國。

目前英國、加拿大、美國及歐盟多國均已針對非洲多國實施邊境管制，而安哥拉（Angola）則是第一個暫停往來鄰國莫三比克、納米比亞及南非所有航班的非洲國家。目前歐洲各國及英國、加拿大、澳洲已經發現個案，荷蘭也通報來自南非航班有至少13例確診。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）透露，面對新變異株的出現，如今全球正與時間賽跑，且疫苗製造商需要2至3周的時間來徹底了解突變的特性。

依據BNO NEWS統計，全球Omicron確診個案已來到160例，包括南非109例、波札那19例、荷蘭13例、英國3例、澳洲3例、以色列2例、加拿大2例、香港2例、丹麥2例、奧地利1例、義大利1例、比利時1例、捷克1例、德國1例。而法國及瑞士均出現疑似病例。

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