「Omicron仍會擴散」　指揮中心2招警戒：加速疫苗覆蓋、秋冬整備

▲行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌29日上午召開擴大防疫會議，面對新型變異病毒Omicron，指揮中心在會中報告建議，我國境外移入病例風險將增加，除應持續嚴守邊境外，應加速提升疫苗涵蓋率，以及因應新型變種病毒、秋冬防疫整備。

指揮中心向蘇貞昌報告指出，，目前全球疫情影響持續升溫，而入冬低溫環境恐增加病毒傳播機率，預測國際疫情仍會上升，另非洲、歐亞、亞洲等國出現Omicron變異株傳播疫情，預期仍會持續擴散。

相對於此，指揮中心表示，國內本土疫情目前尚在穩定控制中，已連續24日沒有本土病例，而境外移入病例檢出變異株仍以Delta為主，但因國際出現新型變異病毒Omicron，我國境外移入病例風險將增加，除應持續嚴守邊境外，應加速提升疫苗涵蓋率與因應新型變種病毒及秋冬防疫整備。

首先，在疫苗施打方面，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為77.68%、第二劑為54.24%，劑次人口比為131.93（劑/每百人），目前共已施打約3,088.9萬人次，預估接種涵蓋率在下（12）月中第一劑可接近8成、第二劑可超過6成。

指揮中心也表示，專家會議為考量後續春節疫情風險並為因應變異株威脅、降低境外移入個案造成國內疫情風險，應即早準備以提升群體免疫力，故建議12-17歲青少年應續接種第二劑BNT疫苗，並建議已完成兩劑基礎劑者，在完成第二劑疫苗接種的6個月後，依序接種追加之第三劑。

指揮中心表示，有關各地方政府即將舉辦之歲末、跨年大型活動，為因應國際間新變異株Omicron，主辦單位除應遵守地方政府大型活動相關防疫規定外，亦應遵守指揮中心所公告之相關指引規範。

有關春節返鄉專案部分，指揮中心表示，將持續擴增防疫旅宿量能及釋出集中檢疫所房數外，為因應新型Omicron變種病毒，我國已將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」，加強入境檢疫隔離措施，也將視國內外疫情發展趨勢，即時評估是否有新增名單之必要，並滾動調整春節專案居家檢疫措施。