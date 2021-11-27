快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

▲侯友宜上傳與父親合照追念對方。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

實習記者張鈞量／台北報導

新北市長侯友宜父親侯溪濱過世，享耆壽93歲，27日中午於嘉義縣朴子市殯儀館家祭。侯友宜27日發文悼念父親，回顧過去互動過往、抒發思念之情，「低調儉樸自律，有為有守，是阿爸給我的遺訓」。

侯友宜透過臉書表示，「七天的靜默，數不盡的是對父親的思念」，11月20日那天，一切如常的週末午後，辦公室寂靜似過往，正準備下樓參加一場既定活動，突如其來的電話聲響劃破了寧靜的空氣，幾乎同一時間，連續兩通鈴聲撞擊而來，「令我的心痛楚徹骨」。

侯友宜回顧，第一通電話響起時，彼端聲音急促，『市長，三鶯線發生意外事件，狀況危急』，「我心頭一震，直覺地抓起外套，正想直奔現場」，電話又響了，這一通，哽咽的聲音來自熟悉的家人，最不願聽到的那句話，在耳邊響起『友宜， 阿爸過世了』一切來得那麼突然，我的腦筋一片閃白，不經意望向窗外，灰濛濛的天空憂鬱地像要哭泣。

侯友宜表示，「身為人子，天知道我多想馬上趕回去見阿爸最後一面，但身為公僕，我更需要奔向三鶯線現場坐鎮，搶救人命」。阿爸絕對不樂見耽誤我該盡的責任，阿爸絕對不允許我因私害公。忍住悲傷，我絕不能辜負阿爸的教誨。打起精神，變更縮短既定行程，我趕往三峽把該盡的責任，仔仔細細盡力完成後，這才驅車趕回嘉義」。途中，車窗外風景流轉，明知未有雨水偶然飄落，水痕卻還是不停掠過窗景。

侯友宜回顧，終於回到嘉義，見到了阿爸，93歲的老人家面容安詳，髮絲光澤ㄧ如上回我探望他時。「阿爸，我返來啊，我輕輕呼喚著，寧可以為他還在午睡」。「家人告訴我」，阿爸中午十二點多依著過去每天的規律，只說要睡個午覺，通常一點就會準時起床的他，第一次沒守時， 這一覺，再沒醒來，睡夢中靜靜地離開人世。

侯友宜表示，從小到大，記憶中的阿爸從來不願麻煩任何人，直到離開我們的最後一刻，也不例外，低調簡樸，始終如一。從警政署長到新北市長，他從來沒向親朋好友張揚過，甚至不希望讓外人知道，他的兒子就是侯友宜。遑論開口要我為他做任何一件事，反而時時警惕我，凡事要想著人民，好好為國家做事。

侯友宜表示，「記得很久以前，有位地方分局長基於安全理由，自行到我的老家門口設了一個巡邏箱，阿爸還以為是我的主意，把我臭罵一頓，我永遠記得他以堅毅的眼神看著我」，語氣嚴肅『我生活過得好好的，很平淡，不希望人家知道我是誰，為什麼要再釘個巡邏箱保護我？這是負擔，是困擾』。

侯友宜表示，「這就是我的阿爸，一生嚴以律己，也許和他的軍人身份有關。『我有榮民證啊』他曾自豪地給我看過他曾為國家付出的證明」。阿爸年少時被國民政府徵召到青島，參與國共戰爭，在烽火連天中，看盡戰爭的血淚交織，始終義無反顧地把自己奉獻給中華民國，保衛著他所愛的國家。「他愛國的忠誠與熱血，影響著我的一生，我始終把保家衛國、守護中華民國擺在人生第一位，就是來自爸爸身體力行對我產生的深遠影響」。

侯友宜表示，戰火餘生，隨軍隊回到台灣的阿爸，選擇回歸平淡，以當長工為生， 因緣際會認識了媽媽，組成了我們的六口之家。走過戰火的他，格外珍惜安然的平凡生活。為了養家活口，阿爸一肩扛起責任，每天透早，清晨三四點準時起床，將腳踏車牽出家門，到市場賣豬肉，下午打烊後，再頂著高溫騎七八公里路的腳踏車， 到偏遠的豬圈買豬，用盡力氣把整頭豬扛上車載往屠宰場，為隔天攤位要賣的豬肉，提前做好所有準備，為了拉拔我們長大，數十年如一日，不曾改變。

侯友宜回顧，阿爸生活上簡樸、自律甚深，不抽煙、不喝酒、也不苟言笑，更不會主動跟我們幾個小孩說話，我們四兄妹對爸爸總是又敬又畏。「小時候到外婆家過年時，拍了一張難得的全家福合照，不多話的阿爸在寒天裡，將我緊緊護在懷裡，心裡感受得到阿爸對我們的愛，是種說不出口，卻很深很深的愛」。他是坐而言不如起而行的實踐家，以自己的行為模式教育著我們，自己沒有任何丁點的慾望奢求。「嚴以律己」、「腳踏實地」，在侯家從不是教科書上的金句，是身體力行的家訓。

侯友宜表示，「阿爸總是以身作則告訴孩子們要努力做事，少言的他，最常對我說的一句話是『人生是你的，你自己決定，也要自己負責』。當我十九歲自己抉擇北上念官校，離開家門的那一刻，我就深深明白，未來再艱難的考驗，都要自己面對自己負責。當上警察後，我經常出生入死，在槍林彈雨中以血汗奮戰，阿爸其實都會掛心，但他從不掛在嘴上，因為他怕自己的擔心，反而對我造成更大的困擾、更多的負荷」。

侯友宜表示，有其父必有其子，有的時候覺得自己就像阿爸的一面鏡子，種種性格來自阿爸的傳承與影響，我們的身體裡都流著相同自律的血液。「來過我辦公室的同事常說，對牆上一幅腳踏車畫作印象深刻，已現斑駁鐵銹的腳踏車，後座看似空盪盪的載物架，其實承載著我對父親載豬養活全家的回憶。這幅畫始終伴隨著我，時時刻刻提醒著我做人不能忘本，不能忘記阿爸超過半世紀，以嚴謹高度自律的生活，教育我們的點點滴滴」。

侯友宜解釋，「這也是為什麼我在阿爸離世消息傳出後，格外低調，不願驚擾任何人，阿爸生前就從不麻煩別人，道別時也一樣」。他的一生，平平安安地來，安安靜靜地走，不打擾任何親朋好友，這是阿爸的遺願，『如常』就是我們孝順父親最好的方式。「對於來自各界所有朋友給予的問候，友宜深深感念在心，謝謝大家，讓各位費心了，無法一一言謝之處，祈諒」。

侯友宜表示，「低調儉樸自律，有為有守，是阿爸給我的遺訓」。「謝謝您 ，阿爸！您對我說的話雖然不多，但留給我一生的正向影響，受用無窮，友宜無以為報 ，今日送您最後一程，不是結束，來生有緣，願我們再續父子情」。