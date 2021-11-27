熊貓外送員口罩遮車牌！正義哥停紅燈一舉動　狂吸1.3萬人朝聖

記者陳宏瑞／高雄報導

網友上傳一段影片到「翻轉大高屏交通違規」臉書社團，影片中一名foodpanda的外送員正在停等紅燈，他的機車車牌竟用口罩遮住，疑似想規避違規照相檢舉，後方另名機車騎士趁紅燈空檔，跑倒前方掀起口罩，讓外送員的機車牌照全都露出，騎士還問說「這樣遮有用嗎？」影片引發熱議。

在上傳約20秒的影片中，明顯看到這名foodpanda外送員在停等紅燈，仔細一看，他的機車牌照上，竟有一個口罩，遮住車牌號碼，但下一秒，後方另一名騎士就趁紅燈空檔跑上前，把口罩掀開，全程短短幾秒鐘，但外送員渾然不知。

▲網友趁紅燈掀起熊貓外送員遮車牌的口罩。（圖／翻攝自「翻轉大高雄交通違規」臉書社團）

影片上傳後，吸引1.3萬次觀看，網友熱議「害人家多收了很多違規單」、「感謝影片主為民除害」、「特地下車幫車牌透氣一下，是位好人」、「真是調皮呢」、「這個人笨得可以，竟然也沒感覺到異狀，不過這樣的行為萬一被發現到，可能不外乎又要來一場對決了」、「口罩被脫還沒發現真遲鈍」，各種意見都有。

對此，轄區三民二分局表示，用口罩遮蔽車牌有違規的嫌疑，拍攝影片的人可具名提供給警方，警方會依法受理，審查後如有明確違規的事實，將會依法告發。