5千人搶報名！美利達單車挑戰賽「1天就額滿」　+1元還能玩國旅

▲觀光局推廣自行車旅遊。（圖／新北市觀旅局提供）

記者李宜秦／台北報導

第12屆美利達彰化經典百K單車挑戰活動將在111年4月9日於高鐵彰化站開騎，昨日下午5點開放報名，目前5000個名額已額滿。交通部觀光局表示，本屆活動首度結合旅遊，報名加一元可得限量「加價購小旅行活動」，另外報名車友也可獲得「百元消費券」。

美利達2022(第12屆)彰化經典百K Changhua Classic 100單車自我挑戰報名網頁顯示，挑戰組名額已額滿，若有逾期繳費名額釋出，將會另行公告釋出時間，未繳費選手須特別留意繳費期限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光局表示，交通部大力推行自行車年環島路網與16條多元自行車路線，而「美利達彰化經典百K」經過的路線環繞整個八卦山風景區，相當適合來推動自行車旅遊。

參山處與美利達於明年活動打出「早點到，晚點走」的口號，結合地方社區協會推出小旅行1元限量加價購，邀請車友於活動前或完賽後參加「走讀田中小旅行」、「跟著八堡圳去旅行」、「襪！社頭有樂事」等三條嚴選半日遊程。

▲「美利達彰化經典百K」經過的路線環繞整個八卦山風景區。（圖／記者李鍾泉攝）

此外，每位報名車友還可獲得100元消費兌換券，可到彰化地區30家以上觀光工廠、伴手禮、餐飲業者消費，觀光業者同時也提供超值優惠，盼能同時帶動周邊觀光景氣。

美利達副總曾進成表示，美利達彰化經典百K今年舉辦時不受疫情影響，仍留下5,000人報名及90%完賽的紀錄，本次的經典百K也降低參加年齡到15歲以上。

明年即將挑戰亞運金牌的活動大使黃亭茵也說，美利達經典百K的路線雖具有挑戰性，但沿路風景優美，是國內數一數二的景觀自行車路線，也是自己常做為鍛鍊、調整的路線之一。