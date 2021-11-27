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大學生吸觀光客！空拍東北角秀療癒美景　伴手禮再帶「宜蘭羊羹」

▲▼大學生拍攝影片行銷、設計伴手禮行銷台灣。（圖／優質旅遊發展協會）

▲宏國德霖科技大學作品「能山能海」奪得大專外語組特金獎。（圖／優質旅遊發展協會）

記者李宜秦／台北報導

近日疫情趨緩，國旅逐步復甦，台北城市科技大學與中華優質旅遊發展協會26日聯合舉辦「2021全國大觀盃觀光設計競賽」，宏國德霖科技大學以空拍東北角海岸及山脈風光，拿下大專外語組特金獎項。台北城市科大則是設計「宜蘭羊羹」伴手禮，奪下特金獎殊榮。

優質旅遊發展協會表示，今年比賽以交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處等3處轄區以及宜蘭縣境內為範圍。

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今年參賽隊伍來自全台高中職暨大專院校102支隊伍、共300名多選手參賽，各隊發揮創意拍攝導覽解說影片，並分別設有外語、國語2組，外語組作品多元則有英、日、韓等語種參賽作品，今年更是首度加入伴手禮設計賽組。

▲▼大學生拍攝影片行銷、設計伴手禮行銷台灣。（圖／優質旅遊發展協會）

▲宏國德霖科大的學生以影片呈現宜蘭美景。（圖／優質旅遊發展協會）

宏國德霖科技大學作品「能山能海」奪得大專外語組特金獎，參賽影片使用英語介紹東北角與宜蘭風光，以職業水準的影片拍攝剪輯和海岸與山脈空拍獲獎。

台北城市科大觀光系大專國語組作品「參」+「山」隻石獅子，以休閒風格介紹參山國家風景區的客家文化，伴手禮設計組「宜蘭羊羹」，以龜山島、梅花鹿造型羊羹搭配日式簡約風造型包裝，亦獲得特金獎的殊榮。

▲▼大學生拍攝影片行銷、設計伴手禮行銷台灣。（圖／優質旅遊發展協會）

▲▼台北城市科大設計宜蘭羊羹為伴手禮，融合台灣元素，順利獲獎。（圖／優質旅遊發展協會）

▲▼大學生拍攝影片行銷、設計伴手禮行銷台灣。（圖／優質旅遊發展協會）

其他大獎包括金甌女中奪得高中外語組特金，醒吾科大奪大專國語組特金，台北市立大學，東南科大獲得伴手禮特金，南強工商獲得高中伴手禮組雙金牌，桃園育達高中獲得高中伴手禮金牌。

宜蘭縣政府縣長室秘書吳銘鴻表示，很高興同學能透過比賽來認識宜蘭美麗風景與文化，製作影片與設計伴手禮品來行銷觀光，比賽得獎作品接下來將於3個國家風景區管理處與宜蘭縣政府等社群及網站公開露出。

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