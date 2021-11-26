搶攻2百億商機！花蓮首推無障礙慢活團　站穩觀光大縣寶座

▲花蓮無障礙旅遊首發團迎賓儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

無障礙及銀髮友善環境的旅遊需求遽增，花蓮縣政府特與台灣鐵路管理局、多扶假期合作，25日舉辦「花蓮無障礙旅遊首發團迎賓儀式暨記者會」，象徵花蓮無障礙旅遊首發團正式出發！積極協助業者把握超過200億元的旅遊商機，提供專為銀髮及身障家庭族群量身打造暢遊花蓮的旅遊行程。

早在前年花蓮縣政府就曾與多扶假期合作，辦理無障礙及銀髮旅遊的講習，經過縣府、台鐵、產業多方努力之下，「花蓮無障礙旅遊首發團」正式出發囉！

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，慢活無障礙安行旅遊首發團是示範遊程，未來將擴充遊程，讓所國人都感受到「花蓮真的好近」！

花蓮縣政府在今年年末啟動慢活無障礙旅遊年，並積極編列相關經費預算，連結觀光旅遊產業、觀光景點以及縣內旅宿業者，此次安排兩天一夜花蓮慢活無障礙安行旅遊首發團是示範遊程，未來縣府將不斷調整、擴充遊程，讓所有來到花蓮旅遊的國人都可以感受到「花蓮真的好近」！

多扶假期執行長許佐夫提到，多扶假期致力推廣銀髮和身障旅遊，並培訓「無障礙旅遊管家」，讓「Door To Door」變得更輕鬆容易，是全國第一家能夠完整服務「銀髮長輩」、「身障家庭」和「輪椅朋友」的旅行社；還記得最一開始收到花蓮縣政府的邀約，辦理慢活無障礙安行旅遊團，原先有點婉拒，直到與徐榛蔚縣長深談對於慢活無障礙安行旅遊團的構想，希冀藉由多扶假期提供高規格的服務，提升花蓮無障礙旅遊品質，讓花蓮成為適合全國友人旅遊的首選，不論是銀髮族、身障家庭或是輪椅朋友，讓照護者及被照護者都能夠同時放鬆，在花蓮享受最美好的旅程。

▲▼銀髮族、身障家庭或是輪椅朋友在旅程中享受無障礙空間服務及照護。

交通部台灣鐵路管理局花蓮運務段段長吳金添表示，花蓮無障礙首發團旅遊對花蓮、台北非常重要，透過搭乘台鐵來到花蓮深度旅遊，希冀透過此次花蓮無障礙首發團旅遊讓全國所有銀髮族、身障家庭或是輪椅朋友勇於走出戶外，未來臺鐵將持續精進無障旅遊措施，發揮服務熱忱，提供旅客更好的旅遊體經驗。

觀光處長張志翔表示，遊程由台北往返花蓮共2天1夜，團員計10人，皆安排無障礙景點、餐廳及住宿以及花蓮特色旅遊，如在秧悅美地渡假酒店體驗花蓮特色下午茶及香味旅遊、參加鯉魚潭紅面鴨歡樂派對盒活動、欣賞阿勒飛斯文化藝術團原民樂舞表演等，暢享山水美景及原民文化洗禮，感受花蓮發展目標「慢‧精品‧花蓮」，以及花蓮友善旅遊環境。此次安排入住的美侖飯店甫完成全館翻修，無障礙房面對蔚藍海景，讓團員心情豁然開朗，也啟動了度假模式。

旅遊團員之一的輪椅使用者曹柔柔指出，現在的大眾交通工具越來越方便，也考慮到不同使用者的需求，例如台鐵會通知列車長，服務人員會協助將渡板放置好，讓輪椅使用者都能順利上下列車。大眾交通工具的服務進步，讓輪椅使用者及陪伴者都能一同享受出遊的快樂。另中高齡運動醫學專家涂肯榮表示，老化從「肌力減少」開始，忘齡從「肌力增加」開始，肌力是自由獨立生活的關鍵能力，把旅遊活動當成鼓勵長輩努力復健、認真鍛鍊肌力與體能的誘因，提升肌力後就有體力及精力，也就能擁有想去哪裡玩就去哪裡玩的活動力，然後透過旅遊產生對生活的幸福感，這是一個老年生活的正向循環。

另一位團員環保阿嬤金鳳姨表示，長期眼殘再加上年紀漸大，近距離出門旅遊以子女專車接送和當日來回為主，再加上今年8月被無照駕駛者撞傷，腰椎骨折行動不便，她從來沒有想過竟然還可以跟團到花蓮玩兩天，聽說景點及住宿都有無障礙設施，甚至是鯉魚潭的紅面鴨活動和原住民樂舞表演也有安排無障礙席位和廁所，終於可以完整、悠閒地欣賞花蓮著名景點，這趟旅行期待了好久，出發前一晚還興奮地睡不著。