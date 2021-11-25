新北市民有福了！到彰化旅遊可打折　抽3戶青年住宅　

▲彰化縣與新北市簽訂觀光合作MOU。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

繼「彰化優鮮、新北優鮮」的農業交流受到好評後，彰化縣長王惠美於今(25)日與新北市長侯友宜在新北市政府6樓禮堂簽訂具備實質意義的觀光合作MOU，宣示雙方互惠合作、齊力推展觀光正式起動，一定要給全國民眾有「遊好彰化、樂遊新北」的新感受。

王縣長表示，彰化縣政府在這段期間盤點相關資源，彰化因為有山、有海、有平原，且文風鼎盛，包括有觀光工廠、休閒農場、天空步道、海空步道、八卦山等景點，謝謝相關旅遊協會非常用心，為了這次提供給新北市鄉親，卯足勁提供95折、9折、8折不等優惠外，有的還買一送一，更有買一送二，歡迎新北市的鄉親到彰化來走一走，會讓您「俗大碗閣滿墘」，而且品質又好。

除此之外，彰化縣政府配合振興券辦理摸彩活動，獎項有青年住宅3戶、100台電動機車、18,000個現金獎等，來到彰化，除了店家提供的優惠外，報名時，王惠美強調，只要說是新北市民，到時候還有特別的優惠。

侯友宜也說，新北市的彰化同鄉會有很多會員，每一個人都要回去，第一要回去顧故鄉的經濟，第二是回去尋找兒時的記憶，找回第二代認識的彰化縣，更重要的是新北市民402萬人，每人都要去彰化一次，也歡迎彰化好朋友前來新北市走走遊玩。