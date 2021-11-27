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再見面！鄭文燦接待高野　美議員訪團赴虎頭山創新園區體驗自駕車

▲鄭文燦26日接待高野訪團參訪虎頭山創新園區。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲鄭文燦26日接待高野訪團參訪虎頭山創新園區。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

 記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）25日至26日率眾院跨黨派議員團旋風訪台，期間曾在桃園市長鄭文燦接待下，參訪桃園虎頭山創新園區，瞭解台灣新創產業發展現況。值得一提的是，鄭文燦應對高野不陌生，因為鄭2019年率桃市府團隊訪美時，高野受他邀請錄製影片，並表達「Taiwan Can Help」（台灣可以幫忙）。

高野訪團在台行程相當保密。外交部昨透露，訪團除曾晉見總統蔡英文、接受外交部長吳釗燮款宴、拜會退輔會馮世寬，就台美關係各項重要議題交換意見外，另曾前往桃園參訪虎頭山創新園區，瞭解台灣新創產業的發展現況。美國在台協會（AIT）27日僅說，高野訪團參訪桃園的虎頭山創新園區。

至於虎頭山創新園區行程細節，鄭文燦26日深夜在臉書表示，今天很榮幸在桃園市虎頭山創新園區接待高野訪問團，展示桃園的自駕車技術、無人載具應用，以及5G創新技術。他說，許多美商選擇在桃園投資，也有軍民技術的共同研發，讓桃園成為全球供應鏈不可或缺的一部分。

鄭文燦也強調，「我要再次歡迎美國聯邦眾議員訪問團選擇桃園，期盼台美之間有更多的交流與合作。」

另外，鄭文燦27日受訪時，被問到昨天議員參訪虎頭山，市長跟他們聊了什麼？他表示，昨天美國眾議員的訪團主要是參觀虎頭山的創新園區，體驗我們發展自駕車跟5G的目前成果，包括自駕車實驗、掃街車的實驗，印象很深刻。他們也希望美國跟台灣能夠多方面交流合作 包括創新合作，我想這是促進台美關係。

值得一提的是，鄭文燦2019年率桃市府團隊訪美時，在當地邀請22位美國政府官員、學者拍攝「Taiwan Can Help」影片，其中一人就是高野；影片中，高野對鏡頭簡單說了一句「Taiwan Can Help」，話一說完，還給予一個大大的微笑。

當時鄭文燦在臉書說，台灣在經濟、民主、科技、醫療、農業等各方面的表現，都非常突出亮麗，已經可以對世界更有貢獻。美國是台灣重要的民主夥伴，此次訪美11天，自己向許多美國聯邦參議員、眾議員、學者、智庫、政府部門傳達了台灣的聲音，希望達成更多的了解，進而爭取更大的支持。

鄭文燦當時也強調，「相信這一次訪問的成果，可以為台灣加分。我非常謝謝老朋友的相挺，新朋友的支持，我們會以堅定的信念，為台灣的民主、安全與繁榮繼續努力。台灣能夠讓世界更美好！I Can Help , You Can Help！」

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關鍵字：

高野鄭文燦桃園虎頭山創新園區5G

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