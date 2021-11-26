藻礁永存承諾惹議　黃暐瀚諷蔡英文：反毒辯稱反海洛因但不反大麻

▲小英總統2013年親自寫下「藻礁永存」承諾。（圖／潘忠政提供）

實習記者張鈞量／台北報導

資深媒體人黃暐瀚26日批評，總統蔡英文昨（25日）宣布「觀新藻礁已經永存」與過去所承諾的「藻礁永存」是兩回事，這與高喊拒絕毒品、被抓到吸大麻後，辯稱反的是海洛因一樣，何況過去8年，蔡英文也從未針對該區域保護，有任何提升作為。

黃暐瀚在臉書發文「藻礁，已經永存？」，指蔡英文昨天舊地重遊宣布「觀新藻礁已經永存」，讓他聽了嚇一跳，以為開玩笑？蔡英文是不是忘記？2013年她到桃園寫下的是「藻礁永存」，不是「觀新藻礁永存」，事隔8年，橫空多出兩個字，只顧「觀新」，不管「觀塘」？是何道理？

黃暐瀚諷刺，就像一個人高喊「拒絕毒品」之後，卻被發現吸食大麻，然後他說「我當時反的是海洛因，又沒說反大麻，所以『拒絕毒品』，我做到了」，這像話嗎？

黃暐瀚質疑，就算蔡英文真的只管「觀新藻礁區」好了（當年蔡英文確實考察的地點是觀新區，不是現在三接的觀塘區，這點得說清楚）。請問蔡英文是如何讓「觀新藻礁永存」的？列為「野生動物保護區」？這就叫「觀新藻礁永存、我做到了」？那請問，觀新藻礁區被列為「野生動物保護區」，是什麼時候？誰去設的？

黃暐瀚強調，是2014年7月7日，前桃園縣長吳志揚做的，這與蔡英文、桃園市長鄭文燦何干？尤其蔡英文是不是又忘記？2013年當您寫下「藻礁永存」四個字的時候，是答應要設立「自然保留區」，不是「野生動物保護區」（依保育限制嚴格等級，分別是自然保留區、自然保護區跟野生動物保護區），直至今日，觀新區的保護等級，依舊還是吳志揚時期的「野生動物保護區」，過去8年來，蔡總統根本沒有對這塊區域的保護，有任何的提升作為。

黃暐瀚批評，去頭掐尾的承諾，已經不是承諾，「我倒寧願看到蔡英文，坦白地告訴國人」，不希望重啟核四，又必須開動大潭電廠的8號9號機組，所以拜託國人，接受三接。這會比在那邊自欺欺人的宣告「藻礁已經永存了」，來的更有擔當。