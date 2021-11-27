美眾議員訪團昨晚離台　台灣1件事特別受讚許

▲美眾議員高野率團訪台。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）25日率眾院跨黨派議員訪問團抵台；隔天晉見總統蔡英文、接受外交部長吳釗燮款宴，及拜會退輔會主委馮世寬，並於同日搭機離台。外交部指出美訪團與我方就台美關係各項重要議題交換意見，高野還特別讚許台灣在保障LGBTQI+族群權益的成果，彰顯台灣對人權的高度重視。

此次是繼美參議員柯寧（Sen. John Cornyn）率跨黨派參眾議員團訪台後，11月第2度有美訪團來台；成員包括，絲拉金（Elissa Slotkin）、歐瑞德（Colin Allred）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）及梅絲（Nancy Mace）偕國會幕僚共17人。該訪團自11月25日搭乘美國行政專機訪問我國，並於26日離台。

針對美訪團訪台情形，外交部表示，訪團在台期間曾晉見蔡英文、接受吳釗燮款宴、拜會馮世寬，且就台美關係各項重要議題交換意見。訪團另曾前往桃園參訪虎頭山創新園區，瞭解台灣新創產業的發展現況。

外交部透露，吳釗燮款宴時表示，高野眾議員訪團的到來彰顯台美關係緊密友好。台美關係堅若磐石，美方多次公開肯定台灣是民主成功的故事、美國經濟與安全的關鍵夥伴，以及世界的良善力量；台灣期待持續與美國深化合作，貢獻國際社會。

而高野主席也肯定台灣人民捍衛民主的勇氣與決心，並特別讚許台灣在保障LGBTQI+族群權益的成果，彰顯台灣對人權的高度重視。雙方並就區域安全情勢、台美安全及經貿合作等議題深入交換意見。

外交部表示，本次訪團是美國國會在短短一個月內二度組團訪問台灣，且為自新冠肺炎疫情以來，聯邦眾議院首次籌組跨黨派訪團訪問我國，再度展現美國國會對台美關係跨黨派的堅定支持。外交部表達誠摯感謝，並將持續與美方攜手合作，共同深化台美緊密的夥伴關係。

▲吳釗燮（右）迎接高野。（圖／外交部提供）

▼吳釗葉款宴美眾議員訪團。（圖／外交部提供）