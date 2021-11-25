《世界因你美麗》感恩傳遞愛　彩虹愛家協會送繪本到偏鄉

▲愛好好聽感恩歌曲《世界因你美麗》，引導孩子發現習以為常的生活，原來是有許多人的服務與照顧，溫暖了我們的心。（圖／彩虹愛家生命教育協會「愛好好聽」提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在這感恩的季節！彩虹愛家生命教育協會兒童音樂品牌「愛好好聽」，響應「世界因你美麗-你感恩我送書」活動！即日起至2021年12月31日，於活動網頁上傳一張照片並寫下感謝的話，分享日常生活中感動的美好點滴。網頁會自動統計每個城市上傳的貼文數量，單一城市累積貼文達50則，彩虹愛家就會送出一本繪本給該城市的偏鄉學校，為孩子種下閱讀的種籽，打造美善品格與正向積極生命信念的沃土。

愛好好聽專案負責人Amy表示，活動發想是源自於她感受到每天看似平凡的生活，之所以能夠便利、舒適，其實是因著有許多人的默默付出。一般來說，人比較容易在期待中發現欠缺的部份，而愛好好聽專案則期待能陪伴大家聽見愛的聲音，感受到愛的存在與真實。

▲彩虹愛家兒童音樂品牌「愛好好聽」於感恩的季節推出「世界因你美麗-你感恩我送書」活動。

Amy說，鼓勵大家在忙碌的生活中，停下腳步稍做觀察，就會發現日常生活中因著他人的付出所帶來的祝福與美好。為此，她與愛好好聽團隊期待透過「你感恩我送書」活動，邀請大家展現美好的觀察力，發揮正向的生命影響力，紀錄分享社會角落發生的美好事、感動事，用實際行動謝謝每位為社會付出的人，彼此加油打氣。

此次活動在感恩節開跑，搭配愛好好聽出品的《世界因你美麗》感恩歌曲，期待不管是大人還是小孩都能在「感恩」的議題上能有更多的反思，體會感恩歌曲中所傳遞的「幸福因為有你，我卻時常為了注意，如果少了你，多麼可惜。是你讓我發現原來我是如此被人珍惜在意，感恩生命中有你。」目前活動規劃全台感恩集氣贈送200本繪本至偏鄉，期許能吸引1萬人投稿響應。

▲2021年12月底前上傳感謝圖文，讓世界因你美麗，並為偏鄉兒童盡一份心力。

「愛好好聽」是彩虹愛家針對學齡兒童所創立的音樂品牌，從家庭教育的角度，致立於創作出能促進、療癒親子關係的歌曲，團隊成員透過歌曲及活動設計，讓優質的生命信念深植孩子的心，藉由提供親職教育資源、設計家庭活動，啟發每個人對愛的感受力，激發每個人表達愛的能力。

「世界因你美麗-你感恩我送書」：https://reurl.cc/WXZoRk

《世界因你美麗》手語版MV：https://reurl.cc/n5jMoD

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