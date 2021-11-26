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社會 社會焦點 保障人權

恐怖畫面曝！村長跌落消毒車遭輾拖行　鬼門關前搶命打敗閻王

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉馬興村村長陳明灶（66歲），今年6月防疫期間，為全村執行清消工作時，發生意外並從消毒車上跌落，甚至被拖行一公尺，送到醫院後發現左手上臂斷掉、肋骨斷了5根、頭部與四肢多處撕裂傷，還有骨盆嚴重骨折性命垂危，所幸透過彰基醫學中心手術後，且在5個多月內恢復正常生活，繼續熱心為村里服務。

▲馬興村長陳明灶康復出院。（圖／彰基提供）

▲馬興村長陳明灶遭到消毒輾過性命垂危。（圖／彰基提供，以下同）

今天彰基也公開陳明灶跌落消毒車的監視影片，只見消毒車要左轉時，與直行的機車騎士發生碰撞，此時坐在消毒車左方的，不只摔下車被前後車輪輾過，只看到雙腳露在輪外，同時間騎士也應聲倒地，陳明灶緊急被送到彰基醫院急救。

▲馬興村長陳明灶康復出院。（圖／彰基提供）

▲消毒車與機車騎士發生碰撞。

今天陳明灶與彰基共同召開記者會，他說來到彰基之後，受到醫護團隊的專業與細心照料，從意外發生到現在5個多月了，恢復狀況良好，走路、騎車都逐漸恢復了，只是還必須慢慢走、不能走太久；他說：「很感謝彰基，並感謝骨科部主治醫師羅佑晟」。

▲馬興村長陳明灶康復出院。（圖／彰基提供）

▲馬興村長陳明灶感謝彰基醫療團隊。

羅佑晟說，村長受傷當日，醫療團隊便先將多處傷口縫合並以鋼釘固定左上臂骨折，於兩日後再將骨盆骨折固定。術中以外固定器輔以有限傷口復位骨折後，在術中影像的導引下，經皮置入了數隻螺釘，術後於加護病房觀察。

彰基副院長周志中醫師表示，陳村長站在沒有柵欄的消毒車上面，噴灑的時煙霧因素引起的摩托車不小心撞下去。送來急診的時候。意識還清醒，不過很多擦傷，左上臂骨也斷掉，左邊的肋骨斷了5根，骨盆嚴重的挫傷，急診團隊處理後，將他生命跡象穩定，交給骨科團隊馬上會診，羅佑晟第一時間到急診室跟他看診，馬上做一些必要處理，尤其骨盆的固定很容易出血死亡，所以固定之後，送到重症病房，進一步的治療後，最終再做復健。

▲馬興村長陳明灶康復出院。（圖／彰基提供）

▲馬興村長陳明灶感謝骨科醫師羅佑晟。

周志中進一步指出，陳村長不到5個月，還不用臥床休息，自己努力一直把腳的肌力練好，然後說他繼續要消毒，更希望他繼續能夠為民服務，當然是他能夠身體健康、平安喜樂。

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