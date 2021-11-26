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「誠信碗粿」老闆嚴重燒傷！泡冰水撐12小時拚交貨　只因一個原則

▲雲林以誠信出名的「陳媽媽碗粿」粉絲專頁日前突然在貼出販售行程延期公告，附上圖片竟是林爸爸燙傷照片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林以誠信出名的「陳媽媽碗粿」老闆林爸爸，因蒸煮用火不慎遭燙傷，當日因確保能正常出貨，忍痛12小時一直到收工才回雲林看醫生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林以誠信出名的「陳媽媽碗粿」粉絲專頁日前突然貼出販售行程延期公告，附上圖片竟是林爸爸燙傷照片，貼文指出「目前傷口有些感染腫脹，醫生建議要休息幾天治療好。一些行程都打亂了真不好意思，在此跟大家說聲抱歉。」許多網友心疼不捨，紛紛湧入留言早日康復，也叮囑他多休息。

林爸爸今受訪表示，11月20日凌晨家中準備蒸碗粿，因為瓦斯燃燒不完全，沒注意到瓦斯濃度，再次點火時就突然「轟」炸出來被燒到，手臂及腿部多處遭燙傷，因當日需備數百份的碗粿，只好忍著痛，邊泡冰水邊製作，因為太太不會開車，也是一路備著冰水桶，邊泡邊開車，一直到當日下午抵達新竹擺攤，將預定的碗粿交貨及販售完畢，回到雲林才看醫生。

▲雲林以誠信出名的「陳媽媽碗粿」粉絲專頁日前突然在貼出販售行程延期公告，附上圖片竟是林爸爸燙傷照片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林以誠信出名的「陳媽媽碗粿」粉絲專頁日前突然在貼出販售行程延期公告，附上圖片竟是林爸爸燙傷照片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

被問及，2度燒燙傷很痛的，怎麼都沒想趕快送醫院，林太太說，當下一直勸說都沒用，林爸爸只是一直惦記著好多工作都還沒做，下午已經約好的新竹擺攤行程、碗粿訂單等等，「說到要做到」、「原則問題」、「誠信重要」。

▲雲林以誠信出名的「陳媽媽碗粿」粉絲專頁日前突然在貼出販售行程延期公告，附上圖片竟是林爸爸燙傷照片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林爸爸清晨在家中燙傷後，為了準時能交貨，忍痛繼續工作，甚至不時將手泡在冰水減輕痛楚，從雲林前往新竹擺攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林爸爸說，如果時間距離長一點，約幾天前的話，就可以商量看看更改時間之類，但是就在幾個小時後的時間，不好意思突然去跟人家講暫停販售，也連帶原物料成本也是損失，所以就忍著一直到當日結束營業回雲林。

▲雲林以誠信出名的「陳媽媽碗粿」粉絲專頁日前突然在貼出販售行程延期公告，附上圖片竟是林爸爸燙傷照片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲面對擔心的太太，林爸爸邊泡冰水邊開車，面對鏡頭比了YA要太太寬心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林爸爸面對鏡頭表示，謝謝大家的關心，目前傷勢狀況已經好很多，藉此機會呼籲大家用火要小心，醫師說需要2週時間休養，但自己是估計10天就要開始繼續工作了，不然不太行，現在真的好好多了，真的感謝大家的關心。

▲雲林以誠信出名的「陳媽媽碗粿」粉絲專頁日前突然在貼出販售行程延期公告，附上圖片竟是林爸爸燙傷照片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林爸爸今日受訪表示，真的感謝許多網友關心，也呼籲大家用火務必謹慎小心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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