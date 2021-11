新魔王Nu恐再掀新疫情！不到25天就佔逾80%病例　感染趨勢圖曝光

記者葉睿涵/綜合報導

最終可能會被命名為「Nu」的新變異株B.1.1.529,在非洲現蹤後擴散至4個國家,並在全球範圍內引起了至少77宗確診病例。科學家預估,新變種病毒的感染力遠勝Delta,並可能會降低疫苗效力,因為B.1.1.529病毒的棘蛋白突變不止比Delta多2倍,還導致南非的病例數暴增10倍。

▲新的B.1.1.529變種病毒導致南非病例數暴增。(圖/路透)

綜合彭博社與《金融時報》報導,儘管南非國家傳染病研究所(NICD)未將目前國內疫情再起的原因歸咎於新變種,但南非衛生官員德奧利維拉(Tulio de Oliveira)指出,截至週四,南非已發現了近百宗與B.1.1.529相關的病例,早期PCR檢測結果顯示,南非24日出現的1100宗新增病例中,有90%是由這種新變種病毒所引起,顯示B.1.1.529病毒已成為了當地的主要流行病毒株。

南非衛生當局的疫情資料顯示,Beta變種病毒花了近百天才佔據南非新增病例中的40%以上,Delta則用了約100天才佔據南非逾80%的新增病例。然而,新變種病毒B.1.1.529的病例在短短25天內就佔了逾80%,顯示B.1.1.529比Beta,甚至Delta病毒的傳播速度還要快。

Five quick tweets on the new variant B.1.1.529



Caveat first: data here is *very* preliminary, so everything could change. Nonetheless, better safe than sorry.



1) Based on the data we have, this variant is out-competing others *far* faster than Beta and even Delta did pic.twitter.com/R2Ac4e4N6s