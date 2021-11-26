汐東線明年動工很勉強！交長：「延伸東環」是下階段的事

▲基隆捷運將以板南線延伸建設。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部、台北市府今日針對基隆捷運路線擬定共識，拍板汐東線將延伸到北捷環狀線東環段，對此，基隆市長林右昌也表示支持，直指今日的結果是「撥雲見日」。交通部長王國材表示，汐東線延伸計畫會在第二階段進行，不過他坦言，汐東線可能無法順利在明年如期動工。

汐東線原規畫最近北捷的轉乘站點為文湖線東湖站，但兩站間仍有280公尺的距離，不利民眾轉乘，北市府提出希望將汐東線延伸到未來北捷環狀線的東環段，交通部今日表示支持。

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交通部今日舉辦金安獎頒獎典禮。林右昌出席並接受聯訪時表示，今日的討論結果很正向，可說是柳暗花明又一村，他也支持汐東線延伸環狀線東環段，盼基隆捷運除了解決北北基交通問題外，也能進一步解決內湖塞車窘境。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者李毓康攝）

王國材表示，目前汐東線仍是東湖到汐止區公所，下一階段才會銜接東環線，目前還在規劃階段，基隆捷運主要是以板南線延伸，在南港展覽館可接文湖線、南港站與雙鐵共構，支線則是汐東線可連接東湖。

針對汐東線預定明年動工，王國材坦言「應該不是那麼容易」，因為目前仍在綜合規劃審查階段，接下來還要發包，「明年動工很勉強」，之後會開始討論細節，如八堵轉運如何設站，以共站或同月台的方式建設等議題。經費方面則會按照地方財政負擔能力分配。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）