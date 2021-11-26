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鴨肉也漲價！肉鴨4個月漲2.5成　鴨肉麵攤苦撐薑母鴨一鍋漲20

▲禽畜肉鴨受飼料漲價、小鴨孵化率低等因素影響，價格近4個月漲約2.5成，目前產地價每台斤價格逾50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾王家當歸鴨麵店業者表示，目前決定先吸收成本，暫時不調漲，但如果到了春節鴨肉等材料仍持續漲價，恐怕就撐不住漲價壓力了。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

禽畜肉鴨受飼料漲價、小鴨孵化率低等因素影響，價格近4個月漲約2.5成，目前產地價每台斤價格逾50元，仍有上漲壓力，小吃店、餐廳紛喊吃不消，雲林虎尾鎮一家當歸鴨麵店業者表示，先苦撐暫不漲價，但也坦言若農曆年前物價持續攀高，恐怕難擋漲價壓力。

中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌指出，去年到現在飼料價格每公斤漲5元，若以每隻鴨子從小養到出場約需10公斤飼料，每隻成本增加50元，自然反應在鴨肉價格身上，價格自然上漲。

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吳祥斌說，另外這陣子母鴨生蛋率下降，小鴨量少價格上漲，加上自疫情以來，鴨肉產品透過電商平台等通路銷售量大，刺激鴨肉上漲。

▲禽畜肉鴨受飼料漲價、小鴨孵化率低等因素影響，價格近4個月漲約2.5成，目前產地價每台斤價格逾50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲禽畜肉鴨受飼料漲價、小鴨孵化率低等因素影響，價格近4個月漲約2.5成，目前產地價每台斤價格逾50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾王家當歸鴨麵店業者王振龍表示，從7月開始鴨肉價格就開始漲價，他店肉進貨價從每台斤從57元漲到現在72元，漲了將近2成，光鴨肉成本平均每天增加2500元，加上中藥材等其他材料也增加，幾乎已沒有任何利潤可言。

王振龍接著說，疫情才剛剛趨緩，許多人經濟都還受到影響，麵攤算是是庶民小吃，目前決定先吸收成本，暫時不調漲，但如果到了春節鴨肉等材料仍持續漲價，恐怕就撐不住漲價壓力了。但也有部分薑母鴨業者難承受食材漲價壓力已調整售價，每鍋從330漲價到350元。業者說，食材漲超過30元他們除自己吸收外，也請消費者體諒轉嫁部分壓力。

▲禽畜肉鴨受飼料漲價、小鴨孵化率低等因素影響，價格近4個月漲約2.5成，目前產地價每台斤價格逾50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲部分薑母鴨業者難承受食材漲價壓力已調整售價，每鍋從330漲價到350元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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