消費者注意！數量少品質好成本提高　雲林烏魚子今年恐漲價2成

▲雲林區漁會總幹事林傳育指出，今年每台斤1550至3000元，而頂級每片9兩以上每台斤與去年相比價格漲約1至2成，因為量少所以想吃高品質烏魚子請提早預購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣口湖鄉烏魚養殖數量為全國之冠，今年養殖烏魚子因產量減少品質更好，上市即開紅盤每台斤上漲約2成，雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年烏魚子品質比往年好，漁會也會更努力讓價格平穩，提供消費者吃到CP值最好的國產烏魚子。

雲林區漁會總幹事林傳育指出，極端氣候加上連續養殖障礙衝擊，烏魚養殖照顧需更多心力，而飼料與人工成本都漲價，出現棄養狀況，總產量因而減少，加上受到疫情全球貨運不順，進口烏魚子也減少。林傳育說，區漁會烏魚子昨天正式開賣，每台斤1550（每片2至2.9兩）至3000元（每片8兩至8.９兩)，而頂級每片9兩以上每台斤與去年相比價格漲約1至2成，但品質更勝去年。

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▲雲林縣口湖鄉烏魚養殖數量為全國之冠，今年養殖烏魚子 因產量減少品質更好，上市即開紅盤每台斤上漲約2成。（圖／記者蔡佩旻攝）

林傳育表示，未加工的烏魚子（俗稱溼子）每台斤上漲200至300元，以8兩重的「溼子」從去年每台斤680元漲至900元左右，加上人工、紙盒、運費等上漲，加工端成本墊高，烏魚子販售價格上漲實在擋不住。口湖鄉烏魚子加工業者說，今年養殖烏魚量約少了4至5成，去年庫存幾乎都已售完，產量減少加上疫情趨緩消費需求大，價格自然開紅盤。

林傳育也提到，區漁會烏魚子上市後，接著將於下月21日舉行烏魚子品鑑比賽，25日烏魚產業文化節推廣烏魚、烏魚子特色美食。

▲雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年烏魚子品質比往年好，漁會也會更努力讓價格平穩，提供消費者吃到CP值最好的國產烏魚子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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