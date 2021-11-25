台東加強取締廣告亂貼　最高罰6000元登載電話並停話

▲台東縣環保局取締亂貼廣告者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局今年度加強取締，擅自在電桿、燈桿、交通號誌、圍籬、牆面、電信箱等設施張貼如借貸、商業活動廣告或懸掛布條、旗幟廣告物，破壞市容環境景觀，違規者除依廢棄物清理法最高可罰6000元外，廣告物上登載的電話號碼並得依電信法通知電信業者停話，呼籲業者及相關從業人員禁止張貼或懸掛任何廣告物，即使部份路燈桿開放懸掛宣傳旗幟，也應事前依規定向權管單位申請。

今年環保局加強取締違規者，其中，依廢棄物清理法裁處罰鍰計19件，停話處分計15件，拆除廣告物逾1500件，尤其借貸廣告常使用難以清除的強力膠貼紙，如此行為不僅破壞到市容景觀，還增加清潔人員清除的負擔，所以要呼籲各行業及相關從業人員不要有擅自張貼或懸掛廣告物的環境污染行為，建議業者可多利用網路社群、媒體等管道行銷宣傳，一起維護台東的市容景觀。

環保局表示，廢棄物清理法第27條第10款及相關公告規定，有張貼及懸掛廣告物的限制或禁止環境污染行為的義務，違反者處1200元以上6000元以下罰鍰，又電信法第8條第3項亦有相同規定且可通知電信業者將廣告物上登載的電話號碼停話。