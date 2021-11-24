安捷飛行訓練中心新機亮相　盼創台東空中旅遊商機

▲安捷飛行訓練中心，在新機Tecnam P2012引進後，首波希望與台東縣政府合作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

安捷飛行訓練中心資1.1億元引進全亞洲首架全新Tecnam P2012機種，於16日飛抵台灣。台東縣政府24日由副縣長王志輝領軍，率府內一級主管及交通及觀光發展處、衛生局人員一同造訪位於台東機場的安捷主基地，為後續合作空中遊覽、空中緊急醫療後送等事宜做進一步規劃研商。

安捷飛行訓練中心指出，在新機Tecnam P2012引進後，首波希望與台東縣政府合作主打空中遊覽，初步規劃出「縱谷」、「東岸」及「離島」3條航線，並攜手空中攝影敘事大師陳敏明的導覽規劃，將最精緻、最知性、最完整的台東風光1次呈現給所有空中遊覽的旅客。另外，除了空中遊覽外，安捷也希望與縣府評估規劃空中醫療後送的可能性。

副縣長王志輝表示，非常歡迎安捷一起加入台東觀光發展及空中醫療載送的行列，無論是打造全台絕無僅有的旅遊亮點，或是搶救生命的醫療空中後送作業，都是台東非常需要的，日前安捷新機抵台，縣府會對於相關的合作意向做積極洽談與評估，期待創造更多的體驗觀光亮點的遊憩機會，並增進台東縣民的健康福祉。