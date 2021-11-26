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邱顯智創「行動時代」再分裂？　陳椒華駁：做政策研究沒什麼不好

▲▼時代力量黨團26日開「偽科學終將失敗，核四無重啟條件」記者會 陳椒華 王婉諭 邱顯智。（圖／記者呂晏慈攝）

▲時代力量黨團舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量立委王婉諭、邱顯智等人發起「行動時代辦公室」，將在本周六（27日）舉辦開幕茶會，被外界解讀為另立有別於黨中央立場的派系辦公室。不過，時代力量黨主席陳椒華26日受訪說，成立行動時代辦公室加強政策研究，對黨來說沒什麼不好；邱顯智也澄清，他對於4大公投案與黨中央意見一致，該辦公室定位為民間智庫，盼可藉此連結更多社會力。

陳椒華今天上午在黨團記者會後受訪說，事實上，時代力量中央黨部設有政策研究部門，其中也有智庫、國際中心、組織部、社發中心等部門，黨團也有政策研究部門，另外邱顯智、王婉諭要針對政策研究部分再加強，「我覺得對黨來說這沒有什麼不好的地方」。

陳椒華並指，時代力量不接受故意解讀為另立派系、分裂的說法；邱顯智也說，這是空穴來風，成立行動時代辦公室是希望連結更多社會力，因此成立一個民間智庫，跟公投沒有什麼關係，且他對於4大公投案與黨中央步調沒有什麼不一樣的地方，公投主要的目的是在促進對話，是講道理的比賽，政府有義務說明、提出論述，讓人民做出最後決定。

媒體追問，邱顯智針對珍愛藻礁公投案，是否也呼籲可以投下同意票？邱顯智直言，「對」，政府應該積極回應發起公投方提出的「台北港替代方案」，說明何以這個替代方案是不可行的，告訴大家為何三接非得蓋在這個地方不可，說服大眾其政策主張是有立論基礎的。

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陳椒華邱顯智王婉諭

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