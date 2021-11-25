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幕後／秘籌半年「行動時代」周末成立　前黨員、朝野立委都來了

▲▼時代力量立委王婉諭（左）、邱顯智（右）。（圖／ETtoday合成圖）

▲時代力量立委王婉諭（左）、邱顯智（右）。（圖／ETtoday合成圖）

記者呂晏慈／台北報導

秘密籌備半年，由時代力量立委王婉諭、邱顯智等人發起的「行動時代辦公室」將在本周六（27日）舉辦開幕茶會，據了解，與會來賓包括前年宣布退出時力的監察委員林郁容、前台南縣長蘇煥智、前立委林濁水、台北市議員邱威傑（呱吉）等人，朝野各黨也均有現任立委回覆會參加。王婉諭受訪表示，該辦公室定位為跨越政黨和派系的智庫，期盼透過擴大與社會連結、進行倡議，描繪人民期待的未來願景。

時力11月初舉行記者會表達對年底4大公投案的立場，除了不同意重啟核四，反萊豬、護藻礁、公投綁大選3案均表示同意，但因王婉諭、邱顯智當日並未現身，後又傳出兩人將成立「行動時代辦公室」，被解讀為另立有別於黨中央立場的派系辦公室。

不過，王婉諭受訪澄清說，「行動時代辦公室」的定位是跨越政黨和派系的智庫，目的在於擴大與社會議題的連結、進行社會倡議，早在半年前，就已展開拜會各界的請益行程，大家也很認同應該透過智庫來推進各項議題。

「很現實的是，我們（王婉諭與邱顯智）可能兩年後、4年後、10年後不一定會在政治圈，但這個辦公室應該還是會持續存在和推進」，王婉諭坦言，雖然時力在2020大選被很多人看衰，最終仍得到逾109萬張政黨票支持，她也在競選過程中，感受到很多人對於台灣政治、整體社會進步的期待，「如果承載著大家的期待，兩年後勢必還是希望這樣的力量延續下去」。

據悉，行動時代辦公室由王婉諭、邱顯智和超過半數的時代力量黨籍縣市議員共同發起，目前包括林郁容、林濁水、蘇煥智、邱威傑、人本教育文教基金會執行長馮喬蘭、紙風車文教基金會前執行長李永豐、作家李明勇等人均將出席開幕茶會，另因立法院長游錫堃當日有其他要務，將由立法院秘書長林志嘉代表出席，此外，也會有民進黨、國民黨、民眾黨立委應邀與會，但時代力量前立委黃國昌、黨主席陳椒華則已確定缺席。

對於「行動時代辦公室」未來願景，王婉諭表示，除了在立法院推進政策、立法之外，還是很需要與社會連結，然而光靠國會辦公室很難深耕每個議題、進行社會倡議，因此，期盼可藉由宣講、培力、工作坊、成立學堂等方式，針對各項議題提出法案、政策面的建議；例如今年她在休會期間舉行20幾場關於精神衛生議題的倡議行動，雖然每一場活動參加人數不超過百人，但仍可藉此讓議題慢慢被討論，對於破除污名化也有所助益，「很踏實、穩健地去推動，確實有可能捲起這些社會倡議的過程」。

王婉諭說，「行動時代辦公室」未來關注層面很廣泛，包括她長期關注的精神衛生、兒少、教育、交通、居住等議題，另也可能邀請蘇煥智談城市治理，因為時力終究要走上執政的這條路，「希望未來如果我們有機會在縣市執政，能夠推進這些」。

「社會議題的推動非常重要，要讓台灣民主更邁進，絕對不能停下腳步」，王婉諭談及，時代力量常面臨，縱使揭弊很用力、監督很用力，但人民仍期待更積極、正面地給予願景的困境，而她認為必須了解社會需要、期待些什麼，才能描繪願景、知道怎麼往前進，成立行動時代辦公室就是要透過與社會賢達們對話，努力看到社會需要些什麼，然後把這些願景告訴大家。

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