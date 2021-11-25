蔡壁如批民進黨是「獨裁者的進化」　控公投雙方資源資訊不對等

▲蔡璧如認為公投雙方的資訊、資源不對等。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投將於12月18日登場，引起政黨之間針鋒相對。民眾黨立委蔡壁如25日批評，這次的公投雙方資訊不對等、資源也不對等，她批評這次公投案中，向經濟部索取資料未果、政府宣傳假新聞、中油使用環境教育經費挹注公關系統，「這是獨裁者的進化」。

蔡壁如說，政治不應該是一種再嚴密的分析也看不穿、不能觸碰的圈內人遊戲，但是我們的政府正在把人民當敵人。「這是一場不對等的公投，資訊不對等、資源也不對等」。政府手上的資訊和資源，並不是政府的、是屬於全民的，民進黨完全執政、完全傲慢，把公產當私產，把人民當敵人，這是獨裁者的進化。

蔡壁如強調，「我跟經濟部索取天然氣供需的資訊，要求更新2017年的資料表，拖了將近一個月」，上週在質詢時，經濟部長王美花才公開答應說要給也沒給。這週一，時代力量立委陳椒華質詢時，王美花竟說公布資料就會被錯誤解讀。

蔡壁如批評，民進黨政府用假新聞治國，拒絕辦理聽證會，害怕人民知道真相。公開這份天然氣供需，民眾就會發現，2050淨零碳排，天然氣設施會有5成的閒置，且三接遷址不會缺電，也不會每年多燒500萬噸的煤。

蔡壁如回顧，這幾年，中油每年編列6至8億元的「睦鄰經費」，是放在「履行社會責任」的項目下，推廣環境教育。中油卻透過公關系統，動員接受補助的社團，為蘇貞昌公投說明會造勢，這是進化版的國庫通黨庫。

蔡壁如批評，能源開發案對地方社區必然有環境和社會衝擊，對社區和利害關係人的睦鄰經費或是回饋金，無法完全彌補這些傷害。中油、台電或任何國營企業，都不應該把睦鄰經費當作上對下的恩賜，而綁架地方社會，要他們支持政府政策。

蔡壁如強調，用政府的錢來收買受害者，成為執政黨動員的樁腳，是民進黨對環保運動的背叛。我們沒有數億元的國家資源可以揮霍，只能繼續在街頭一步一腳印爭取支持，用理念說服民眾，用努力感動民眾。12月18日藻礁永存，台灣第一場生態保育的公投，請全國民眾用公投票告訴政府，真相不該被掩蓋，良心不能被收買。