徐國勇稱車上有球棒要註記　王婉諭批畫蛇添足：問題不在施暴工具

記者林銘翰／台北報導

近來發生多起行車糾紛持球棒毆人事件，內政部長徐國勇22日表示，近來多起「球棒隊」糾紛破壞社會安定，警政署將全力打擊犯罪，未來若查獲車上有球棒者也將於警政系統註記。對此，時代力量立委王婉諭認為，這樣的政策是畫蛇添足，問題根本不在施暴的工具，而是犯罪人的行為。

刑事局22日舉行第3次全國同步掃黑專案記者會，徐國勇提到，未來若遭警方查察發現車上置有球棒者，警方將予以做相關註記，若後續涉及傷害、殺人未遂罪者將移送外，涉及組織幫派者也會以《組織犯罪防制條例》依法函送。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者張君豪翻攝）



王婉諭23日受訪時指出，徐國勇昨天表示要註記球棒引發譁然，事後才補充，該項政策是針對有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者才會予以註記，一般民眾進行運動並不會被註記。

王婉諭質疑，對於這樣的說法她還是感到相當困惑，有這些犯罪前科的人，不是本來就應該在我們的警政系統註記嗎？不然基層員警是如何得知他們有暴力、詐欺、地下錢莊，或是幫派背景組織者？這樣的政策難道不是畫蛇添足嗎？

王婉諭也說，可以拿來做攻擊行為的物品百百種，球棒要註記的話，高爾夫球桿要不要註記？撞球桿要不要註記？啞鈴要不要註記？問題根本不在施暴的工具，而是犯罪人的行為。



王婉諭強調，面對治安問題，希望政府不要每次都要等到遇到社會事件時，才說要提高見警率、加強取締、加強巡邏，然而過一段時間，當社會輿論降低之後，這些措施又恢復以往，不只治標不治本，甚至根本是加重基層員警的負擔。