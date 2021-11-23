　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐國勇稱車上有球棒要註記　王婉諭批畫蛇添足：問題不在施暴工具

記者林銘翰／台北報導

近來發生多起行車糾紛持球棒毆人事件，內政部長徐國勇22日表示，近來多起「球棒隊」糾紛破壞社會安定，警政署將全力打擊犯罪，未來若查獲車上有球棒者也將於警政系統註記。對此，時代力量立委王婉諭認為，這樣的政策是畫蛇添足，問題根本不在施暴的工具，而是犯罪人的行為。

刑事局22日舉行第3次全國同步掃黑專案記者會，徐國勇提到，未來若遭警方查察發現車上置有球棒者，警方將予以做相關註記，若後續涉及傷害、殺人未遂罪者將移送外，涉及組織幫派者也會以《組織犯罪防制條例》依法函送。

▲22日下午內政部長徐國勇在警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿陪同下視察警方掃黑成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者張君豪翻攝）

王婉諭23日受訪時指出，徐國勇昨天表示要註記球棒引發譁然，事後才補充，該項政策是針對有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者才會予以註記，一般民眾進行運動並不會被註記。

王婉諭質疑，對於這樣的說法她還是感到相當困惑，有這些犯罪前科的人，不是本來就應該在我們的警政系統註記嗎？不然基層員警是如何得知他們有暴力、詐欺、地下錢莊，或是幫派背景組織者？這樣的政策難道不是畫蛇添足嗎？

王婉諭也說，可以拿來做攻擊行為的物品百百種，球棒要註記的話，高爾夫球桿要不要註記？撞球桿要不要註記？啞鈴要不要註記？問題根本不在施暴的工具，而是犯罪人的行為。

王婉諭強調，面對治安問題，希望政府不要每次都要等到遇到社會事件時，才說要提高見警率、加強取締、加強巡邏，然而過一段時間，當社會輿論降低之後，這些措施又恢復以往，不只治標不治本，甚至根本是加重基層員警的負擔。

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
快訊／謝和弦偷吃莉婭遭Keanna求償　最終判決出爐
好市多「女性限定神物」優惠超殺！男友也幫搶　千人認證：很好用
支持隊伍被逆轉！　球迷拿刀狂丟敵對球員受傷
生命遭威脅「iPhone救命6招」！　無聲報警定位、一鍵錄音
這國家確診急遽下降！　專家找到原因了
校花女兒寒假不回台灣了！　余皓然失落曝2原因：這2年太亂
北韓女兵軍中實錄曝光！　慘淪長官洩慾玩具

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

癡等不到國民黨版修憲草案　管碧玲批藍違背承諾

批蔡英文「拜登的狗過世還會PO文」　顏寬恒：好像台灣人命嘸價值

台美經濟繁榮夥伴對話落幕　外交部揭與談4大重點

立院三讀2400億海空戰力提升條例　國防部：彰顯備戰止戰決心

四位總統誰最不干涉新聞自由　馬英九民調第一、蔡英文第二

徐國勇稱車上有球棒要註記　王婉諭批畫蛇添足：問題不在施暴工具

侯友宜父親93歲逝世　仍照跑市政行程...6字回應

馬英九稱有大山洞放核廢料　陳亭妃：拜託別再天馬行空

政府宣稱物價上漲在合理範圍　時力批無視基層人民痛苦

美伯克級艦今通過台海　國防部：全程掌握我周邊海空動態

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

癡等不到國民黨版修憲草案　管碧玲批藍違背承諾

批蔡英文「拜登的狗過世還會PO文」　顏寬恒：好像台灣人命嘸價值

台美經濟繁榮夥伴對話落幕　外交部揭與談4大重點

立院三讀2400億海空戰力提升條例　國防部：彰顯備戰止戰決心

四位總統誰最不干涉新聞自由　馬英九民調第一、蔡英文第二

徐國勇稱車上有球棒要註記　王婉諭批畫蛇添足：問題不在施暴工具

侯友宜父親93歲逝世　仍照跑市政行程...6字回應

馬英九稱有大山洞放核廢料　陳亭妃：拜託別再天馬行空

政府宣稱物價上漲在合理範圍　時力批無視基層人民痛苦

美伯克級艦今通過台海　國防部：全程掌握我周邊海空動態

狂敲車窗還嫌開太慢！新北男打爆運將頭　下秒亮刀劫車自己開

奧客坐過站暴打司機！反遭壓制在地喊告...乘客痛譙：你往死裡踹ㄟ

晚2年買每坪至少貴3萬　農16名宅區10年內中古屋「全奔4」

日研究：Delta病毒變異到「自我毀滅」　關鍵酵素害它自爆

太陽挺過馬刺「逆襲」取13連勝　強碰籃網、勇士挑戰隊史最長連勝

她「LINE置頂自己」揭神級功用　網讚：比行事曆、iCloud好用

終止連3升！新台幣收盤貶值 2.6分　收在27.809元

Skoda Karoq改款最新預告曝光　新車色、新鋁圈質感更佳！

進入職場應該擺脫的2種學生思維：愛提問、降身價都不是好習慣

癡等不到國民黨版修憲草案　管碧玲批藍違背承諾

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

政治熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

即／侯友宜父親逝世！享耆壽93歲

柯文哲3子女都不想結婚！　陳佩琪曝背後原因

前法官開庭遲到罰63萬　宣布選議員

中華電信有望成中職第6隊　陳其邁爭取落腳高雄

超商員遭刺死、球棒隊頻傳　蔡英文：政府將加強3項關切重點

蔡英文宣示打擊幫派犯罪　他籲「別再只是口號」...網：幹話你也信

周玉蔻收到律師函暗諷「現代版慶記」　

快訊／車上放球棒恐遭警方註記　館長：還是要立法處理

頻打顏寬恒不是幫林靜儀！　他揭周玉蔻背後盤算

只要公投出現2結果　朱立倫恐陷崩盤危機

店員遭刺死「震驚全國」　蔣萬安問蔡英文：修補社會安全網還要多久？

快訊／內政部出招抓球棒隊　這類人車內查獲危險物品「建檔註記」

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

更多熱門

相關新聞

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒了

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒了

南投垃圾去化無門、大量堆置問題嚴重，但縣府環保局指出，南崗工業區有2座小型民營焚化爐，過去長期收受較賺錢的醫療和一般事業廢棄物，其年度總處理量中，來自南投者竟各只占9%和34%；該訊息把縣議會議長何勝豐等多位議員氣得跳腳，認為業者幫外縣市燒廢棄物、南投人承受汙染還無法緩解自身垃圾問題，疾呼業者應幫燒在地垃圾，否則環保局就該予以撤照。

政府稱物價上漲合理　時力批無視人民痛苦

政府稱物價上漲合理　時力批無視人民痛苦

起底新店帽T槍手！綽號「勇仔」超多前科曝光

起底新店帽T槍手！綽號「勇仔」超多前科曝光

增2人接種疫苗後死亡！全打「這廠牌」

增2人接種疫苗後死亡！全打「這廠牌」

「有犯罪紀錄+車上有球棒」要標記　羅友志嗆：還要拗？笨到家！

「有犯罪紀錄+車上有球棒」要標記　羅友志嗆：還要拗？笨到家！

關鍵字：

徐國勇球棒註記王婉諭影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面