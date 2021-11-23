大陸東北大暴雪！　車子被「掩埋」積雪達42公分

記者蔡儀潔／綜合報導

受今年冬天第三場大範圍寒潮影響，大陸東北再發生強降雪，其中吉林琿春市全市出現大到暴雪，部分鄉鎮出現暴雪，積雪深度8公分。由於降雪範圍減小、強度減弱，大陸中央氣象台今（23）晨已經解除暴雪藍色預警。

▲黑龍江大雪。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，大陸東北多地降雪猛烈，今早黑龍江中東部地區積雪深度達到了20至35公分，佳木斯和雙鴨山局地達42公分。

中國天氣指出，今明兩天，黑龍江一帶的降雪將明顯減弱，不過北部和中東部局地可能仍有大雪或暴雪現身，但由於東北一帶氣溫持續低迷，即使降雪減弱後積雪仍難以消融。

▲市民PO出雪景照 。（圖／翻攝自微博）

不少市民在微博PO出雪景照，可見街道、車子及建築物等均被白皚皚的大雪覆蓋，「七八年沒見過這麼大的雪了，真是天地一白，就是除雪太累」、「路上隔十來米就能堆起比人高好多的雪堆」。

據大陸中央氣象台今早消息，本輪寒潮已經基本結束，預計未來3天中東部地區氣溫將逐步回升，不過仍需注意防寒保暖；大風也將明顯減弱，但東北部分地區今天仍將有7～9級陣風。

消息稱，由於降雪範圍減小，強度減弱，今晨中央氣象台已經解除暴雪藍色預警，預計今明兩天，黑龍江東部、新疆阿勒泰山區、西藏東部、川西高原南部等地部分地區有中到大雪，局地暴雪；24日起，隨著黑龍江等地降雪減弱，大部地區天氣形勢趨於平穩。25日至28日，華北中南部、黃淮、汾渭平原等地的部分地區大氣擴散條件逐漸轉差，有輕至中度霾，局地重度霾。