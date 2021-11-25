「YPT交易平台」吸金4千萬　誆投資虛擬幣...家庭主婦砸千萬成空

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊25日宣布破獲「YPT交易平台」經營詐騙吸金案，警透過165反詐騙數據平台分析，發現該平台誘騙民眾投資虛假虛擬貨幣，經營4個多月吸金達新台幣4千萬元、且造成20名被害人誤判投資，警方從今年8、10月起發起兩波收網行動逮該集團30名成員，其中包括操縱車手提款的陳姓主嫌（37歲）及水房主嫌蔡男（25歲）。

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房，畫面右二犯嫌為陳姓車手頭。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：從今年4月起，陸續接獲民眾檢舉詐騙案以YPT交易平台，誆稱民眾投資「YPT」虛擬貨幣詐騙、透過Line群邀投資人家加入YPT假虛擬幣網站會員，並以手機下載YPT 投資APP購買虛擬貨幣。

偵九大隊進行網路蒐證，發現該集團不僅有美工團隊製作文宣，甚至有專業攝影團隊，透過YouTube以「全球菁英操盤手大賽」每日線上直播分享炫耀投資成果，並規劃投資逾50萬元新台幣，就可獲得老師一對一指導投資穩賺不賠，之後再透過集團成員假扮投資者小秘書，每天洗腦民眾將現金交給操盤手進行操盤。

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房，並查扣保時捷名車。（圖／記者張君豪翻攝）

不少投資者看到投報率太高想領回獲利，就會遭該集團以投資未滿3個月違約沒收投資款項，但民眾若傻傻等到3個月投資期滿時，歹徒惡劣直接將民眾帳號刪除封鎖，造成投資者血本無歸；其中一名家住基隆市的家庭主婦誤信該集團邀約投資，短短數月內匯款10次損失高達新台幣1千萬元。

▲刑事局破獲台中市某檳榔攤少東蔡男經營虛擬貨幣詐騙水房，蔡嫌透過自己臉書張貼詐騙徵人啟事。（圖／記者張君豪翻攝）

警方初步清查，統計被害人逾20名，該集團吸金詐騙金額高達4千萬元以上。刑事局偵查第九大隊會同高雄市左營分局、台中市大雅分局、台北市松山分局、台南市、桃園市刑大共組專案小組，報請台灣高雄地檢署成股檢察官蕭琬頤指揮偵辦。

警方在今年8月12日、10月29日持執行二波拘提逮捕行動，警方分赴新北、桃園、台中、台南、高雄各地執行拘提搜索，在台中市黎明路拘提詐欺水房主嫌蔡男（25歲）、車手頭陳男（37歲）等共26男4女到案，並扣押電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷一輛等相關證物。

蔡男在該址開設檳榔攤，並透過臉書朝聘詐騙集團成員聲稱可年收破百萬，警方收網並查扣兩輛汽車，並懷疑其中一名沈姓成員坐擁保時捷休旅車，懷疑是該詐騙集團金主，加上該集團有客製化網站、手機APP並自擁美編和詐騙腳本、且落網後都自稱是虛擬幣商與投資者的投資糾紛，種種跡象刑事局懷疑幕後有高層教唆，將循線溯源偵辦。刑事局訊後依觸犯刑法詐欺、組織犯罪條例、洗錢防制法將30人移送高雄地檢署複訊，檢察官訊後聲押陳姓主嫌等5人獲准。

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