麥當勞漲價首日祭優惠！男大生鎖定「這1餐點」：狂吃它1個月

▲麥當勞漲價當天推出優惠券。（圖／業者提供）

實習記者林郁婷／綜合報導

人氣速食品牌麥當勞從今（24）日開始漲價，但同時也推出「年終振興優惠券」吸客，一共有5大優惠組合。中午用餐時間一到，麥當勞門市就出現長長的排隊人龍，多數是來購買優惠券上的品項，就有一名同學表示，跟朋友特別鎖定64元6塊麥克雞塊，加1元多1件的優惠，要趁這一個月狂吃，「等優惠結束就不吃了」。

麥當勞日前宣布漲價，主餐一口氣喊漲15個品項，調升幅度在1~5元之間，像是大麥克、勁辣雞腿堡、雙層牛肉吉事堡漲3元，麥克雞塊漲4元，麥脆雞翅漲5元；點心與飲料則有14個品項調漲，薯條、蘋果派、四季沙拉等單點價格調漲3~4元，小杯玉米湯漲幅最多，一口氣調漲7元，汽水、紅茶等最多也漲了5元。

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▲麥當勞祭最新優惠券。（圖／業者提供）

麥當勞也在漲價同一天，推出「年終振興優惠券」，推出五大優惠組合，其中更有民眾最愛的「加1元多1件」，包括麥克雞塊、OREO冰炫風、美式那堤等選項，還有100元就能爽吃套餐、200元雙人共享組合、套餐飲料免費升級等，不限時段，一整天都適用，從即日起至12月28日連35天限定使用。

根據《TVBS新聞網》前往麥當勞興隆店查看，中午時段就出現人潮，都是衝著優惠券而來。有一名葉同學表示，知道麥當勞漲價後，就決定要用券好好吃一個月，結束後就不來了，今日要點麥克雞塊加1元多1件，只要花65元就能狂吃12塊雞塊；另一位王同學則無奈回應，業者要漲也沒辦法，只好等有優惠再來吃；還有一位謝同學也透露，之後如果要吃，會選有優惠的時候，這次和朋友合買200元的雙人分享餐，平均一個人才100非常划算。